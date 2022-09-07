Бывший участник КВН назвал главную проблему телеигры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывший участник КВН назвал главную проблему телеигры

Бывший участник КВН назвал главную проблему телеигрыЭкс-кавээнщик Иван Пышненко назвал главной проблемой КВН уход из нее чемпионов

Бывший участник КВН Иван Пышненко, состоявший в команде «Станция Спортивная», назвал главную проблему телеигры. Мнением об этом юморист поделился в подкасте YouTube-канала «Чайных дел мастерская».

«Проблема КВН, и это искренняя проблема — когда ты научился играть в КВН и у тебя все получается, ты должен уйти. Ты становишься чемпионом, и ты уходишь», — заявил комик. Для примера Пышненко сравнил карьеру участника телеигры с театральной: по его мнению, если в этой сфере существовали бы такие же правила, как и в КВН, то знаменитые актеры уходили бы со сцены на пике популярности. «Это нонсенс, по идее», — подчеркнул экс-кавээнщик.

Ранее Пышненко описал отношения «Станции Спортивной» с руководителем КВН Александром Масляковым. Юморист заявил, что команда не была под его протекторатом.

Пышненко играл в КВН с 2002 по 2011 год. Вместе с товарищем по коллективу Дмитрием Кожомой с 2014 по 2018 год он выступал дуэтом в Comedy Club. Юморист также участвовал в шоу «Игра» на телеканале ТНТ, в котором состоял в команде «Сборная нулевых». Помимо того, является актером и стендап-комиком.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Европейские банки начали готовиться к дефициту газа
Европейские банки начали готовиться к дефициту газа
Получивший пощечину Крис Рок впервые ответил Уиллу Смиту на ролик с извинениями
Получивший пощечину Крис Рок впервые ответил Уиллу Смиту на ролик с
Бывший участник КВН назвал главную проблему телеигры
Бывший участник КВН назвал главную проблему телеигры
Подборка гифок (25 гифок) - 07.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 07.09.2022
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует сохранять выдержку
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует
Россиянам анонсировали новые штрафы за жестокое обращение с домашними животными
Россиянам анонсировали новые штрафы за жестокое обращение с домашними
Стало известно об отказе Байдена от политики распространения демократии
Стало известно об отказе Байдена от политики распространения
Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале (7 фото)
Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему
В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита
В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей
Россияне набрали кредитов более чем на триллион рублей

Еще по теме

Экс-участник КВН высказался о конфликтах с Масляковым
Путин назвал главную проблему России
Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
Познер назвал главную проблему России