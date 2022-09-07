Бывший участник КВН назвал главную проблему телеигры

Вадим Карасев

Экс-кавээнщик Иван Пышненко назвал главной проблемой КВН уход из нее чемпионов

Бывший участник КВН Иван Пышненко, состоявший в команде «Станция Спортивная», назвал главную проблему телеигры. Мнением об этом юморист поделился в подкасте YouTube-канала «Чайных дел мастерская».

«Проблема КВН, и это искренняя проблема — когда ты научился играть в КВН и у тебя все получается, ты должен уйти. Ты становишься чемпионом, и ты уходишь», — заявил комик. Для примера Пышненко сравнил карьеру участника телеигры с театральной: по его мнению, если в этой сфере существовали бы такие же правила, как и в КВН, то знаменитые актеры уходили бы со сцены на пике популярности. «Это нонсенс, по идее», — подчеркнул экс-кавээнщик.

Ранее Пышненко описал отношения «Станции Спортивной» с руководителем КВН Александром Масляковым. Юморист заявил, что команда не была под его протекторатом.

Пышненко играл в КВН с 2002 по 2011 год. Вместе с товарищем по коллективу Дмитрием Кожомой с 2014 по 2018 год он выступал дуэтом в Comedy Club. Юморист также участвовал в шоу «Игра» на телеканале ТНТ, в котором состоял в команде «Сборная нулевых». Помимо того, является актером и стендап-комиком.