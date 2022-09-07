Чехия не хочет обсуждать потолок цен на российский газ в Совете Евросоюза
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Чехия не хочет обсуждать потолок цен на российский газ в Совете Евросоюза

Чехия не хочет обсуждать потолок цен на российский газ в Совете Евросоюза

Председательствующая в Евросоюзе Чехия не хочет рассматривать ограничения стоимости российского газа в Совете ЕС. Об этом заявил глава Минпромторга республики Юзеф Сикела на заседании сенатского комитета по экономике, передает РИА «Новости».

В начале сентября глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК скоро выступит с инициативой по введению потолка цен на российский газ на уровне руководства валютного блока, чтобы противостоять «попыткам манипулировать европейским энергетическим рынком».

Внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, назначено на пятницу. Там главы ведомств будут обсуждать разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения, а также квоты на выбросы.

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — сказал Сикела.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничение цен на российские энергоносители не приведет ни к чему хорошему для тех, кто его примет. По его словам, Россия все еще готова исполнять контрактные обязательства по поставкам, но не пойдет на поводу политических решений Запада в этой сфере.


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По материалам: pnp.ru

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