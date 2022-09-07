Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
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Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade

Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade

Чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор МакГрегор стал амбассадором экосистемы Tiger.Trade. Об этом ForkLog сообщили представители компании.


«Я бизнесмен, и поэтому всегда ищу способы расширить свою империю. Я решил стать амбассадором Tiger.Trade, потому что их продуктами легко пользоваться, и они предоставляют трейдерам все инструменты для достижения успеха», — прокомментировал свой новый статус МакГрегор.


Основатель Tiger.Trade Виктор Мангазеев отметил, что платформа неслучайно выбрала амбассадором МакГрегора:


«Он неоднократно становился чемпионом UFC, продемонстрировал самоотверженность, мужество и страсть. Это те качества, которые необходимы трейдерам во время медвежьего рынка, когда мировая экономика остается крайне волатильной», — объяснил он.


В компании уверены, что партнерство будет выгодным для обеих сторон, ведь в сентябре Tiger.Trade планирует провести IEO.


Tiger.Trade — швейцарская платформа для торговли криптовалютами, акциями, фьючерсами и опционами. Продукт интегрирован с рынком Forex и биржами Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Deribit и HitBTC.


В экосистему Tiger.Trade входит мобильное приложение для копитрейдинга Tiger.Trade Copy, а также торговые терминалы для Windows и macOS. По данным компании, число пользователей Tiger.Trade достигает 175 тысяч, а месячный объем торговли превышает $6 млрд.


Напомним, Tiger.Trade запустила приложение для копитрейдинга в декабре 2021 года.

# Экономика ufc, спорт, новости
По материалам: ForkLog

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