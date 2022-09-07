ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля

ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
Тело нашли внутри припаркованной машины. На западе Москвы внутри припаркованного автомобиля обнаружили тело мужчины. Убитым оказался глава фирмы «Химфуд» Михаил Котов. Ранним утром 50-летний Михаил Котов вышел на пробежку в районе проспекта Вернадского, после которой собирался поехать к метро «Университет» на встречу с женой. В 13:27 по местному времени предпринимателя обнаружили в багажнике автомобиля с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 46-летний Лема Ибрагимов, занимающийся строительным бизнесом, а также продажей овощей и фруктов в столице. Причиной убийства, вероятно, стал конфликт из-за бизнеса — уточняет СК. На месте обнаружения трупа работают сотрудники правоохранительных органов и представители прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего. Котов был главой фирмы «Химфуд», которая продвигает пищевые ингредиенты. В компании уже знают о трагедии. Отметим, что сперва СМИ сообщили, будто тело Михаила нашли в такси, позже уточнили — машина принадлежит жене предпринимателя. Путаница произошла из-за того, что за рулем находился водитель, представившийся шоферов.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

Последние новости

Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель
Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель
Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как потерял невинность
"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как
ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
Аллу Пугачеву ждут разборки и заговоры
Аллу Пугачеву ждут разборки и заговоры
Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов
Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих
Чулпан Хаматова расстается со своей недвижимостью в России, заявил Шахназаров
Чулпан Хаматова расстается со своей недвижимостью в России, заявил
Таисии Повалий получила предательскую премию
Таисии Повалий получила предательскую премию
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»

Топ на сегодня

"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с модой и намеками на вражду актрис
Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с

Еще по теме

В США в двух чемоданах нашли тело убитой модели
Труп мужчины обнаружен в салоне машины на юго–востоке Москвы
Житель Набережных Челнов задохнулся в собственном багажнике
Угонщик с трупом в багажнике попал в массовое ДТП в Ленобласти