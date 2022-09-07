ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля

Тело нашли внутри припаркованной машины. На западе Москвы внутри припаркованного автомобиля обнаружили тело мужчины. Убитым оказался глава фирмы «Химфуд» Михаил Котов. Ранним утром 50-летний Михаил Котов вышел на пробежку в районе проспекта Вернадского, после которой собирался поехать к метро «Университет» на встречу с женой. В 13:27 по местному времени предпринимателя обнаружили в багажнике автомобиля с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 46-летний Лема Ибрагимов, занимающийся строительным бизнесом, а также продажей овощей и фруктов в столице. Причиной убийства, вероятно, стал конфликт из-за бизнеса — уточняет СК. На месте обнаружения трупа работают сотрудники правоохранительных органов и представители прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего. Котов был главой фирмы «Химфуд», которая продвигает пищевые ингредиенты. В компании уже знают о трагедии. Отметим, что сперва СМИ сообщили, будто тело Михаила нашли в такси, позже уточнили — машина принадлежит жене предпринимателя. Путаница произошла из-за того, что за рулем находился водитель, представившийся шоферов.