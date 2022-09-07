Чулпан Хаматова расстается со своей недвижимостью в России, заявил Шахназаров

Актриса Чулпан Хаматова может остаться ни с чем считает журналист. Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что актриса Чулпан Хаматова продает квартиру в Москве за большие деньги. «Хаматова продает квартиру за 132 миллиона рублей. Несчастные люди. Несчастные люди, настрадавшиеся от режима. Бегут в никуда. Можно сказать, без всего», сказал Михаил Шахназаров.При этом Шахназаров ждет, когда латыши скажут свое веское слово об актрисе. «Без ничего останетесь вообще», — заявил Шахназаров. Напомним, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Она живет в экодомике недалеко от Риги. Звезда готова отказаться от всех званий в России.