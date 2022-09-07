День 7 сентября в истории

Международный день чистого воздуха для голубого неба.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 19 декабря 2019 года.

Загрязнение воздуха — самый серьезный экологический риск для здоровья человека и одно из основных предотвратимых причин смерти и заболеваний в мире. По данным учёных, загрязнение воздуха в помещениях и вне их стало причиной порядка 6,5 миллионов случаев преждевременной смерти во всем мире.

Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Идея его учреждения принадлежит Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Всемирный день уничтожения военной игрушки проводится с 1988 года.

В этот день принято менять военные игрушки на конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и др., а также на сладости.

15 лет назад (2007) начал работу Следственный комитет при прокуратуре РФ.

Первые независимые следственные органы были учреждены в 1713 году. Следственная канцелярия гвардии майора Семёновского полка Михаила Волконского подчинялась непосредственно императору Петру I. Позднее были созданы еще несколько подобных органов. После смерти императора они были упразднены.

Указом императора Александра I от 29 августа 1808 года была учреждена должность следственных приставов, которая существовала до 1917 года.

В 2007 году в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в рамках прокуратуры РФ был создан Следственный комитет. Ему были переданы полномочия надзорного ведомства в части возбуждения и расследования уголовных дел.

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», в соответствии с которым был создан новый независимый следственный орган. Следственный комитет РФ получил все полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Его руководство осуществляет Президент РФ.

75 лет назад (1947) в ознаменование 800‑летия Москвы в столице были заложены восемь высотных зданий — т. н. «ста­линских высоток».

В январе 1947 года по предложению Иосифа Сталина Совет министров СССР принял постановление «О строительстве в Москве многоэтажных зданий». Документом был утвержден проект строительства 8 высотных зданий.

В течение следующих десяти лет были возведены семь из них. В 1952 году были построены здание Министерства иностранных дел, а также дома на площади Красных ворот и Котельнической набережной. В 1953 году — главное здание МГУ на Ленинских (ныне Воробьевых) горах, в 1954 году — дом на Кудринской площади и гостиница «Ленинград­ская». Последнее, седьмое, здание — гостиница «Украина» — было возведено в 1957 году.

Восьмая высотка должна была быть построена на месте снесённого района Зарядье, но строительство было прекращено после смерти Сталина. Позднее на его месте была возведена гостиница «Россия».

75 лет назад (1947) в Москве, на Советской площади (ныне Тверская площадь), в ознаменование 800‑летия го­рода был торжественно заложен памятник Юрию Долгорукому.

Авторы монумента — скульпторы Сергей Орлов, Нико­лай Штамм и Анатолий Антропов. Он был изготовлен на Мытищинском заводе им. народного художника Е. Ф. Белашовой скульптором-литейщиком по бронзе Гавриилом Савинским. Памятник обошёлся бюджету Москвы в 5,5 миллионов рублей. Торжественное открытие памятника состоялось 6 июня 1954 года.

77 лет назад (1945) в Берлине прошёл парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании и Франции.

После Парада Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года, советское руководство предложила своим союзникам провести в Берлине парад войск в честь победы над фашистской Германией. Главнокомандующие США, Великобритании и Франции идею поддержали. Было решено провести парад в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии Берлина, после победы над милитаристской Японией.

Парад должны были принимать главнокомандующие войсками всех стран антигитлеровской коалиции, однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть и прислали своих представителей. Принимать парад поручили маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

7 сентября парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся. В нем приняли участие советские войска, штурмовавшие Берлин, американские, английские и французские войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведенных им секторах западной части города.

Парадный марш возглавил советский сводный полк 248-й стрелковой дивизии. За ним прошли французский сводный полк 2-й пехотной дивизии берлинского гарнизона, французские партизаны, альпийские стрелки и колониальные войска. После следовал британский полк 131-й пехотной бригады Дерхемского, королевы Великобритании, Девонширского пехотных полков и британских ВВС. Завершал шествие сводный полк американских парашютистов из 82-й авиадесантной дивизии.

90 лет назад (1932) был создан Кандалакшский государственный природный заповедник.

Он был создан постановлением ЦИК Карельской АССР для охраны крупной северной морской утки — гаги. Первоначально заповедник располагался на островах в вершине Кандалакшского залива Белого моря. В последующие годы его территория была увеличена. В настоящее время заповедник включает в себя Айновские и Гавриловские острова, архипелаг Семь островов, а также острова в акватории Кандалакшского залива.

На территории Кандалакшского заповедника растут множество редких растений, ряд из которых включены в Красные книги России и Мурманской области. Здесь обитают порядка 30 видов животных.

94 года назад (1928) был учреждён орден Трудового Красного Знамени.

Он заменил учрежденный в 1920 году орден «Трудовое Красное Знамя» РСФСР. Новым орденом награждались граждане, организации, республики, города, не только СССР, но и иностранных государств за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

Первыми кавалерами ордена Трудового Красного Знамени СССР стали механики Военно-воздушных сил В. Федотов, А. Шелагин и М. Квятковский за активное участие в спасательной экспедиции по розыску дирижабля «Италия», потерпевшего аварию в районе Северного полюса, а также коллективу ленинградского Путиловского завода. В последний раз орден вручали в декабре 1991 года. Награду получил заведующий кафедрой российской Академии культуры РСФСР И. Шароев.

104 года назад (1918) было образовано Российское телеграфное агентство (РОСТА).

Агентство было создано постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров путём слияния Петроградского телеграфного агентства и Бюро печати при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов.

РОСТА было крупной издательской организацией. Агентство выпускало печатные стенные газеты, плакаты, еженедельники, собственную газету «Агит-РОСТА», а также несколько общественно-политических, экономических, литературных и иллюстрированных журналов.

В годы Гражданской войны выходила серия плакатов на злободневные темы — «Окна РОСТА». Над ними работали молодые талантливые художники, поэты, журналисты, среди которых были Владимир Маяковский, Михаил Черемных, Иван Малютин.

После образования СССР агентство было реорганизовано. 10 июля 1925 года было создано Телеграфное агентство СССР (ТАСС).

166 лет назад (1856) в Успенском соборе Кремля был коронован на царство Александр II.

Старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны вступил на престол после смерти отца в марте 1855 года в самый разгар Крымской войны. Обычно коронация проходит в первые полгода нового царствования, но Александр II не захотел короноваться, пока война не будет закончена, поэтому торжества пришлось отложить и они состоялись только через полтора года в сентябре 1856 года.

Александр II вошёл в историю как реформатор и освободитель. Его преобразования затронули все сферы деятельности российского общества. В годы его царствования было отменено крепостное право (за что его назвали «царем-освободителем»), была введена всеобщая воинская повинность, с 25 до 15 лет сокращен срок военной службы, учреждены земства и Государственный банк. Была проведена судебная реформа, ограничена цензура и проведён целый ряд других реформ. Российская империя значительно расширилась свои границы.

В марте 1881 года в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала несколько членов организации «Народная воля» совершили покушение на императора, в результате которого Александр II получил смертельные ранения и позднее скончался. На месте покушения был в 1907 году был построен храм Спаса-на-Крови.

210 лет назад (1812) состоялась крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года — Бородинское сражение.

Русская армия под командованием Михаила Кутузова насчитывала в своем составе около 150 тысяч человек и более 600 орудий. Армия Наполеона — свыше 130 тысяч солдат и около 600 орудий.

В ходе ожесточенных боев, длившихся целый день, французской армии удалось оттеснить русские войска всего на 1 километр, а про­рвать оборону или обойти фланги Наполеон не смог. Позже он вспоминал: «Из всех моих сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой».

Кутузов был намерен продолжить сражение на другой день, однако узнав о потерях, приказал войскам отступить к Можайску.

В Бородинском сражении русская армия потеряла убитыми от 40 до 50 тысяч человек, французская — от 30 до 60 тысяч.

99 лет назад (1923) был образована Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Организация была создана на 2-м Международном полицейском конгрессе, который проходил в Вене 3-7 сентября 1923 года. Она получила название Международная комиссия уголовной полиции.

В годы Второй мировой войны комиссия практически прекратила свою работу. В 1946 году по инициативе бельгийского правительства организация была воссоздана. Спустя 10 лет был принят её устав и утверждено современное название.

В настоящее время членами Интерпола являются более 190 стран мира. Советский Союз стал членом этой организации в 1990 году. После распада СССР Национальное центральное бюро Интерпола в России стало правопреемником союзного Бюро.

Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе (Франция).

209 лет назад (1813) в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» («Uncle Sam»).

Это выражение, символизирующее государственную машину США, впервые появилось на страницах еженедельника, издававшегося в городе Троя (штат Нью-Йорк), хотя оно уже к тому времени прижилось в речи простых американцев.

Считается, что выражение появилось благодаря поставщику мяса для американской армии Сэмюэлю Уилсону. На бочках с мясом он писал US (United States), а сторож-ирландец считал, что эта надпись обозначает поставщика и читал её как «Uncle Sam Wilson», то есть «Дядя Сэм Уилсон».

Образ «Дяди Сэма» - долговязого джентльмена с пышными бакенбардами, бородкой клинышком, в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами — создал художник Томас Наст.