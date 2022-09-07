Добавить режим «Новая игра+» в Cyberpunk 2077 оказалось «слишком сложно»
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Добавить режим «Новая игра+» в Cyberpunk 2077 оказалось «слишком сложно»

Добавить режим «Новая игра+» в Cyberpunk 2077 оказалось «слишком сложно»


Сегодня выходит новое крупное обновление для Cyberpunk 2077, которое распространяется под номером 1.6. Апдейт вносит немало геймплейных изменений, плюс исправляет множество технических проблем. Но он не добавляет режим «Новая игра+», о котором давно просили игроки.

Как объяснил ведущий дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост, добавление режима «Новая игра+» — это слишком сложная задача, которую разработчики пока не могут решить. По его словам, возникает немало вопросов по геймплею, которые нужно продумать для реализации такого режима:

NG+ для CP2077 — невероятно сложная функция. Это перебалансировка всей игры (враги, экипировка, предметы) и множество тестов/настроек; в игровом процессе и диалогах много проверок навыков.

[…] Может ли игрок попасть с помощью двойного прыжка туда, куда не должен? Что произойдет, если вы получите свой первый имплант у Вика, когда у вас уже будут «Руки-гориллы»? […] Некоторые ответы могут быть даже простыми, но нам нужно было бы просмотреть всю игру, чтобы убедиться, что функция, затрагивающая практически все ее аспекты, сделана правильно. К сожалению, дело не в том, чтобы просто позволить вам начать новую игру с вашим существующим V.

По словам Майлза Тоста, студия CD Projekt RED «расследует» данный вопрос, но пока нет конкретики по поводу тогда, удастся ли реализовать режим «Новая игра+» в Cyberpunk 2077.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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