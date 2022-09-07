Дом – полная чаша: как строят свою семью разные знаки зодиака

Далеко не всем удается создать крепкую и дружную семью, в данном случае все зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Каждый представитель зодиакального круга имеет свое представление о семье и строит ее по-своему.

Как строят семью представители стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Женщины-Раки будут верными женами и хорошими хозяйками. Несмотря на свою ревность, в их доме всегда тепло, уютно и пахнет вкусной едой. Они умны и обаятельны, всегда найдут общий язык не только с супругом, но и с его коллегами.

Мужчины-Раки — образцовые мужья и домоседы. Они умеют и знают, как заработать деньги, чтобы их семья ни в чем не нуждалась. Они преданны и экономны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины-Скорпионы чувственны и уверены в себе. Но, несмотря на это, не прощают измен. Больше всего они любят детей, преданны своим супругам. Всегда будут следить за чистотой в доме.

Мужчина-Скорпион может быть жестоким, если у него несчастный брак. При этом он является собственником и ревнивцем. Ради своей супруги и детей они могут пожертвовать собой. Любит детей и сделает все возможное, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Главным достоинством женщин этого знака является способность полностью отдаваться любви. Они будут преданными и верными. Для них дети и дом намного важнее, чем страсть. Они вкусно готовят и создают уют в своем жилье.

Мужчины этого знака очень нерешительные, но при этом являются щедрыми и боготворят своих жен. Они будут надежной опорой для своей супруги и никогда не станут ею командовать.

Как строят семью представители стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Женщины этого знака зодиака умны, сообразительны и практичны. Они станут хорошей хозяйкой, заботливой женой и понимающей мамой. В такой семье будет царить спокойствие, уют и гармония.

Для мужчин-Тельцов брак является намного важнее, чем успех в любовных делах. Они надежны, верны и являются настоящими хозяевами в своем доме. Для супруги и детей готовы пойти на все, лишь бы они ни в чем не нуждались.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Женщины-Девы очень заботливые, внимательные и экономные. Из них получатся хорошие хозяйки, а в их доме всегда будет царить спокойствие и уют.

У мужчин-Дев двойственная натура. Им не нравится критика в свой адрес. При этом они являются оптимистами и боготворят жен. Если между ними будет полное взаимопонимание, то они всего себя отдадут своей семье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Женщины этого знака верны своему супругу. Для них создание домашнего уюта является главным условием счастливой семейной жизни. К своим домашним они относятся несколько агрессивно.

Мужчины-Козероги очень практичны и стремятся быть лидерами в своем доме. Свои чувства выражают поступками, а не словами. При этом они всегда находят время как для своей жены, так и для детей.

Как строят семью представители стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представительницы этого знака очень женственны, требовательны и всегда ставят красоту на первое место. При всем этом из них получаются хорошие мамы. К супругу они относятся требовательно.

Мужчины-Близнецы еще те ловеласы: они могут пофлиртовать и даже сходить несколько раз на сторону. Они считают, что физическая измена ничего не значит, поскольку духовно они привязаны к своей жене.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщины-Весы ревнивы и сентиментальны. Для них на первом месте будет уют и спокойствие в доме, а любовь уйдет на второй план. Они мечтают выйти замуж за обеспеченного мужчину и не посмотрят на бесперспективного объекта.

Из Весов получаются самые верные и любящие мужья. Но к семейной жизни они всегда предъявляют слишком высокие требования.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщины-Водолеи предъявляют к своему избраннику слишком высокие требования. Для них важно, чтобы он был обеспеченным, в противном случае они будут предъявлять претензии к финансовой стороне жизни.

Нередко среди мужчин этого знака можно встретить идеалистов. Но вместе с этим они постоянны, верны, легко находят компромисс и не ревнуют супругу.

Как строят семью представители стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Женщины знака Овен слишком быстро влюбляются, но так же быстро остывают. Однако если они по-настоящему увлеклись кем-то, то это на всю жизнь. Они сделают все, чтобы их мужчина достиг успеха.

Мужчины-Овны привлекательны, они боготворят своих жен и никогда их не критикуют. Нередко их называют подкаблучниками, но на самом деле они таковыми не являются.

Лев (23 июля — 22 августа)

Женщины-Львы страстные натуры. Для супруга такая дама станет хорошей, заботливой и преданной женой. При этом она требуют к себе внимание и мечтает встретить обеспеченного избранника.

Мужчины-Львы романтичные и щедрые натуры, которые любят дарить подарки. Но их нельзя назвать порядочными семьянинами, потому что ради общества они легко оставят свою семью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для супруга женщина-Стрелец станет хорошим другом, любящей женой и замечательной хозяйкой. Они ценят уют и стараются создавать комфорт в своем доме.

Мужчины-Стрельцы общительны и добры. Семейный очаг для них всегда будет на первом месте. Но от супруги они будут требовать свободу и разделение их интересов.