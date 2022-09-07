Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Три тысячи лет желаний". Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада
В столичном кинотеатре "Художественный" прошла премьера фильма "Три тысячи лет желаний". Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ксения Дукалис, Ирина Хакамада, Светлана Бондарчук, Аглая Тарасова, Екатерина Одинцова и другие знаменитости.
Фильм "Три тысячи лет желаний", снятый лауреатом премии "Оскар" Джорджем Миллером, рассказывает историю Алетейи, выдающейся ученой в области литературы. В ее руки попадает Джинн, но женщина не торопится загадывать желания, поскольку знает, чем чаще всего заканчиваются подобные истории. Знакомство поможет обоим иначе посмотреть на мир.
В основе сюжета картины — повесть британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт "Джин в бутылке из стекла "соловьиный глаз"".
Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.
В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 8 сентября.