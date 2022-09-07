Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Три тысячи лет желаний". Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада
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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Три тысячи лет желаний". Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Три тысячи лет желаний". Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Ирина Хакамада

В столичном кинотеатре "Художественный" прошла премьера фильма "Три тысячи лет желаний". Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ксения Дукалис, Ирина Хакамада, Светлана Бондарчук, Аглая Тарасова, Екатерина Одинцова и другие знаменитости.


Светлана Бондарчук


Ирина Хакамада
Ксения Собчак и Константин Богомолов


Ксения Дукалис
Аглая Тарасова


Екатерина Одинцова


Алена Водонаева


Алена Бабенко


Александр Арутюнов


Влад Лисовец


Анна Александрова


Дмитрий Исхаков


Светлана Камынина


Павел Артемьев


Наташа Максимова


Наталья Каневская


Юрий Быков


Ян Яновский и Лена Фейгин


Ирина Мартыненко


Иван Добронравов с женой Анной


Егор Корешков и Дарья Авратинская


Константин и Ольга Андрикопулос

Фильм "Три тысячи лет желаний", снятый лауреатом премии "Оскар" Джорджем Миллером, рассказывает историю Алетейи, выдающейся ученой в области литературы. В ее руки попадает Джинн, но женщина не торопится загадывать желания, поскольку знает, чем чаще всего заканчиваются подобные истории. Знакомство поможет обоим иначе посмотреть на мир.

В основе сюжета картины — повесть британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт "Джин в бутылке из стекла "соловьиный глаз"". 


Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 8 сентября.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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