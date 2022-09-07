Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
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Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его

Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Актриса Екатерина Варнава прожила в браке несколько месяцев. Слухи о разрыве Молочникова и Варнавы поползли несколько месяцев назад. Ни актриса, ни режиссер не хотели комментировать перемены в личной жизни... до этого момента. Сценарист впервые высказался об отношениях со звездой Comedy Woman. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Александр подтвердил разрыв с артисткой и даже рассказал, почему их роман потерпел крах. «Да, мы не живем вместе, но в хороших дружеских отношениях. Расстались по какой-то совокупности причин, не было такого, что бац и мы разошлись. Что-то зашло в тупик, какие-то вещи», — заявил режиссер в YouTube-шоу «вДудь».
В ходе беседы сценарист признался — весной он официально узаконил брак с Варнавой. Тогда Молочников и не думал, что через пару месяцев их пути с Екатериной разойдутся. «Это была самая кратковременная свадьба. Поженились в начале марта, кажется. Мы планировали уехать вдвоем... Оказались в загсе, не предполагая, что через короткое время разойдемся. Это крайне обидно», — добавил он. По словам 30-летнего Молочникова, инициатором свадьбы выступила Варнава. Конечно, Александр расстроен, что союз продлился так мало. «Катя зашла в гримерку и сказала «кажется, нам пора пожениться». Я ответил «давай!» — разоткровенничался режиссер. — И мы через несколько дней оказались в загсе. Расписались там, где было мало народа, это был спецприемник. У нас еще спросили: «Вы хотите с ритуалом или без?» Я ржал до выхода из этой комнаты, Катя тоже. Это было прекрасно».
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

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