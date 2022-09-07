Европейские банки начали готовиться к дефициту газа
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Европейские банки начали готовиться к дефициту газа

Европейские банки начали готовиться к дефициту газаReuters: одни из крупнейших банков Европы начнут экономить на освещении из-за цен на газ

Агентство Reuters сообщает, что одни из крупнейших банков Европы проводят стресс-тестирования энергоснабжения своих офисов и банкоматов — кредитные организации проверяют, насколько они подготовлены к возможному дефициту газа, цены на который в последнее время рекордно выросли.

Некоторые из них приготовились использовать резервные электрогенераторы и могут начать экономить на освещении. Банки также пытаются сосредоточить персонал в меньшем количестве офисов, чтобы использовать меньше электроэнергии.

Например, американский финансовый конгломерат JPMorgan, у которого есть подразделения в Лондоне и Франкфурте, будет использовать дизельные генераторы. Установки могут поддерживать работу главных офисов в течение нескольких дней. Резервные генераторы также будет использовать компания Euronext, которая управляет фондовыми биржами во Франции и Италии.

Устойчивость к перебоям с электричеством проверили и во втором по величине банке Италии UniCredit. Источник в организации рассказал, что проверялась работа основных центров обработки данных. Они получают электроэнергию от двух независимых электростанций, однако неизвестно, как долго центры смогут работать на этом источнике питания.

В Deutsche Bank рассказали, что организация внедряет ряд мер по энергосбережению в 1400 офисах в Германии. Ежегодно компания сможет экономить 4,9 миллиона киловатт электроэнергии. Кроме того, банк отключит горячую воду в туалетных комнатах, будет регулировать температуру на рабочих местах, а также выключит на ночь все внутреннее освещение филиалов и подсвечивающуюся рекламу. Кроме того, банк решил отключить фонтан перед головным офисом во Франкфурте.

Компании ищут альтернативные источники электроэнергии, поскольку усугубившийся геополитический кризис угрожает практически полным прекращением поставок ископаемого топлива в Европу. С середины июня российский поставщик газа «Газпром» несколько раз снижал прокачку по основному маршруту экспорта топлива в Европу, газопроводу «Северный поток». С 31 августа трубопровод остановили на плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая», тогда поставки топлива в Европу вовсе прекратились. 2 сентября компания объявила о приостановке работы газопровода на неопределенный срок до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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