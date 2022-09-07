Где можно взять ипотеку под маленькие проценты
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Где можно взять ипотеку под маленькие проценты

Где можно взять ипотеку под маленькие проценты
Путин рассказал, что будет с ипотекой. Дальневосточная ипотека — программа льготного жилищного кредитования на самых восточных территориях страны. По ней можно приобрести квартиру или построить свой дом по ставке 2%. Правда, есть условия получения льготного займа, которые, судя по всему, будут меняться.  Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олега Кожемяко заявил, что срок действия программы дальневосточной ипотеки будет продлен до 2030 года. Ранее датой окончания считалось 31 декабря 2024 года.  Губернатор попросил главу государства пересмотреть условия выдачи займа. Сейчас кредиты выдают молодым семьям, то есть гражданам до 35 лет, состоящим в браке, или одиноким родителям с ребенком. По словам Кожемяко, возраст заемщиков нужно увеличить до 40 лет, чтобы дать возможность улучшить жилищные условия как можно большему числу людей. Также глава края отметил, что в связи с ростом цен было бы хорошей идеей повысить лимит займа до 8,5 млн рублей, что на 2,5 млн больше, чем сейчас. Президент в ответ обещал проработать оба эти вопроса, передает «Интерфакс». Жители Дальнего Востока имеют возможность приобретать жилье по одной из самых низких ставок, по сравнению с другими льготными программами. Такие условия начали действовать в регионе с 2019 году, они не менялись в течение 2022 года, в то время как ключевая ставка ЦБ РФ то повышалась, то снижалась. В других регионах сейчас также можно взять кредит, софинансируемый государством, на новостройки под 7%, а также семейную ипотеку под 6%. В последнем случае одним из условий является рождение ребенка после 1 января 2018 года. Еще существует сельская ипотека, которая дает возможность приобрести жилье на определенных территориях в регионах. Там ставка составляет 3% годовых.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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