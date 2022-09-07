Гороскоп от Анжелы Перл на 8 сентября 2022 года: сегодня следует сохранять выдержку

Как рассказала астролог Анжела Перл, 8 сентября 2022 года знакам зодиака нужно быть честными с окружающими людьми и сохранять выдержку. Чтобы день был продуктивным, многим понадобится огромное терпение. Но самое главное – действовать, а не топтаться на месте.

Гороскоп на 8 сентября 2022 года для знаков огненной стихии

Овен

Энергетика, возможно, будет несколько снижена. Астролог советует заняться обыденными задачами, не увлекаясь новыми идеями, которые не получат пока продвижения к реализации. Все чувства и эмоции желательно привести в равновесие.





Лев

Все дела дня надо вести вдумчиво, не распыляясь на мелочи. Понадобится терпение и выдержка в решении некоторых вопросов. Кое-какие дела всё же лучше перенести на другой день, а в освободившееся время подумать о правильности своего пути и в профессиональной деятельности, и в развитии личных отношений.

Стрелец

Только полагаясь на свои суждения и жизненные принципы, можно избежать ошибок в урегулировании непростых ситуаций дня 8 сентября 2020 года. Хоть день и не принесёт существенных достижений, но сидеть сложа руки не рекомендуется. Полезно продумать дальнейшие действия по продвижению своих дел.

Астрологический прогноз для знаков стихии Земли на 8 сентября 2022 года





Телец

Этот знак зодиака будет находиться в хорошем настроении, которое не испортят мелкие недоразумения. Поэтому и все дела продвинутся неплохо. Оптимизм и вера в гармонию жизни распространятся и на окружающих. Уравновешенность и спокойствие создадут благоприятную почву и для личных отношений, в которых наметится существенный прогресс.

Дева

Астролог советует не скрывать своих талантов, а раскрывать их. Уместно будет рассказать о своих достижениях на работе своим близким. Это возвысит Дев в их глазах. Домашних хлопот в этот день будет немало, но умение Дев распределить обязанности среди всех членов семьи позволит все дела успешно завершить.

Козерог

Для публичных Козерогов хорошо пройдут встречи и выступления перед большими аудиториями, где они сумеют блестяще применить свой дар красноречия и убеждения. Для большей части представителей этого знака день будет полон приятных встреч. На личном фронте не всё протекает гладко, главное – не проявлять вспыльчивости по всяким пустякам.

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Близнецы

Для реализации поставленных целей у Близнецов благоприятный период. Главным условием здесь будет вера в свои силы и быстрое реагирование на возможные изменения условий для достижения успеха. Хорошо поможет и интуиция, не дающая сбоев, и импровизация, вносящая удачные коррективы. Усталость астролог советует снять при помощи расслабляющего массажа или ванны с ароматическими маслами.

Весы

Для сохранения жизненных сил иногда полезно сказать себе «стоп» и дать отдых своему уставшему телу, а больше всего душе. Полезно отодвинуть все дела в сторону и немного отдохнуть. А каким образом это лучше сделать – подскажет интуиция. Да и к порывам души не мешает прислушаться.

Водолей

Стремление идти напролом не всегда приносит удовлетворение и желаемые результаты. У Водолеев как раз намечается такой период, когда все вокруг мешают достижению целей, а Водолей упрямо рвётся вперёд, невзирая на препятствия. Астролог советует поступиться своими принципами и по возможности достигать компромиссов, иначе могут быть ссоры и осложнение отношений.

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Рак

Обстоятельства дня складываются удачно для результативных дел у Раков. Да и мыслительная деятельность подкидывает хорошие идеи. Многие проблемы разрешаются как бы сами собой. Единственное, на что астролог обращает внимание – это то, что нельзя верить непроверенным сообщениям и слухам.

Скорпион

Удаваться этому знаку зодиака будет в день 8 сентября общение любого рода. Почти с каждым можно найти общий язык, общие интересы. У семейных личностей возможны серьёзные разговоры. Но и они будут протекать мирно, ведь два любящих сердца всегда открыты навстречу друг другу. Для одиноких Скорпионов есть перспектива найти близкого друга в кругу сослуживцев.

Рыбы

Повлиять на состояние здоровья могут физические перегрузки или нервное напряжение дня. Астролог советует быть осторожнее, пользуясь транспортом, и в любых ситуациях сохранять самообладание. Неплохо было бы просто отдохнуть, устроить праздник душе в виде любимого хобби.