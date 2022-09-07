Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes
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Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes

Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes


Студия Gunfire Games планирует выпустить продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes. На данный момент официально проект не представлен, но игроки обратили внимание, что в бюро США по патентам и товарным знаками за студией Gunfire Games теперь значатся Remnant: From The Ashes 2 и Remnant 2.



Когда планируют выпустить или представить продолжение Remnant: From The Ashes — неизвестно. Первая часть вышла в 2019 году, и она получила оценки от критиков чуть выше средних, но была неплохо воспринята игроками. Сейчас ее рейтинг на Opencritic на уровне в 78 баллов из 100.

Remnant: From The Ashes представляет собой «Dark Souls с пушками», как многие называли игру в обзорах.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes
Готовят продолжение Souls-like экшена Remnant: From The Ashes

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