Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке посетит Донбасс

Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке с украинскими военнопленными отправится в Донбасс в ближайшие дни. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

Она рассказала, что миссию возглавит Карлос Альберто душ Сантуш Крус, с ним отправится опытная группа старших должностных лиц и экспертов. «Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам», — подчеркнула она. По ее словам, жертвами удара стали 53 украинских военных, были ранены от 75 до 130 человек.

Власти ДНР 29 июля сообщили об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию колонии в Еленовке, в которой находились украинские военнопленные. По данным Минобороны России, в результате инцидента погибли 50 человек. Официальный Киев отрицает обвинения. В минобороны США заявили, что не обладают достаточной информацией об инциденте. Там считают, что если атаку совершила Украина, то это было сделано непреднамеренно.