Инвестиционный гигант Franklin Templeton запустит ETF с фокусом на метавселенные

Компания Franklin Templeton, управляющая активами на сумму более $1,4 трлн, объявила о запуске биржевого фонда (ETF) с ориентацией на метавселенные. Об этом говорится в пресс-релизе.

Доступ к Franklin Metaverse UCITS ETF получат европейские инвесторы. Инструмент повтрит динамику Solactive Global Metaverse Innovation Net Total Return Index. Он состоит из компаний, которые имеют значительное влияние на сегмент виртуальных миров, включая блокчейн-приложения (Block, Galaxy Digital, Electronic Arts).

«Новый ETF будет зарегистрирован на Deutsche Börse Xetra 7 сентября и на Borsa Italiana, а также на Лондонской фондовой бирже 9 сентября», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что делают ставку на метавселенные и блокчейн из-за возможного «глубокого влияния на общество и глобальный экономический рост».

Ранее инвестиционная компания и Illuminate Financial возглавили дополнительный раунд финансирования Серии А поставщика инфраструктуры для хранения криптовалют Curv.

В июле 2021 года Franklin Templeton поддержала созданный Galaxy Digital фонд криптофондов на $33,75 млн.

Осенью фирма открыла связанные с криптовалютами вакансии — аналитика и трейдера.

Напомним, в конце 2021 года управляющий активами ProShares подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на запуск ETF с ориентацией на метавселенные.