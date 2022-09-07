Иван Ургант спустя месяцы заговорил

Ведущий и актер Иван Ургант долгое время молчал. Только недавно Иван Ургант стал высказываться, чего практически не делал последние несколько месяцев. Если ранее ведущий лишь отбивался от нападок коллег, публикуя ироничные обращения, то сейчас он поделился своими размышлениями о семье и доме. 44-летний телеведущий вдруг обратился к воспоминаниям. «Когда я был маленький, в театре имени Комиссаржевской в Ленинграде шел спектакль «Новоселье в старом доме», известный помимо прочего тем, что как-то во время антракта на сцене заснул монтировщик и в начале второго акта его обнаружила актриса и пыталась увести со сцены словами: «Водопроводчик! Проснитесь, спасибо за работу. Вам пора уходить!» Он проснулся и от страха и яркого света вышел в окно… Вспомнил я про этот спектакль, когда стал периодически находить на дверных половиках англосаксонской части нашего русского мира слова «Home, sweet home». А потом поймал себя на мысли, что, возвращаясь домой после долгого отсутствия и отпирая ключом дверь, я, делая первый шаг внутрь, всегда говорю вслух «Home, sweet home», а потом уже иду проверять, не спит ли где-нибудь монтировщик…» — пишет Иван.Отметил звезда и отца. «У нас в семье есть отличный глагол «валяться». Означает он ничегонеделание в пустой квартире. Например, я звоню папе и говорю: «Привет, что делаешь?» А он: «Да ничего особенного, проснулся, позавтракал и валяюсь!» Беспечность, помноженная на праздность. Те, кто понимает, о чем я, знают: так в гостинице не поваляешься. Когда, лежа на кровати, всем организмом ощущаешь: в холодильнике есть забытая кем-то давно бутылка ледяного пива, а в кладовке банка французских сардин», — продолжил Ургант. Как признается ведущий, он одинаково чувствует себя счастливым, проводя время дома и с семьей, и наедине. «Довлатов писал о счастье семейного человека остаться одному без семьи в квартире — например, ходишь голым и не запираешь дверь в уборную. Я вполне могу позволить себе первое, а вот второе, в силу врожденной осторожности, увы, не получается — все никак не сосредоточиться. Однако моменты эти, редкие и случайные, — назовем их «Один Дома» — я, честно говоря, очень люблю. Ходишь в тишине по чистому прохладному паркету босыми ногами, варишь кофе, сидишь в кресле, глядя на книжные полки, и думаешь: надо бы хоть кого-то из них прочитать, чтобы потом цитировать…» — добавил он «Русскому пионеру».