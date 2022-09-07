Экс-депутат Рады заявил, что украинские диверсанты заслуживают «жестких мер» наказания
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Экс-депутат Рады заявил, что украинские диверсанты заслуживают «жестких мер» наказания

Экс-депутат Рады заявил, что украинские диверсанты заслуживают «жестких мер» наказания

Украинских диверсантов, совершающих преступления на освобожденных Россией украинских территориях, нужно наказывать даже ценой применения очень жестких судебных мер. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он подчеркнул, что хоть диверсионные ячейки и являются спящими, активизируясь по команде «из центра», вместе с тем они могут работать самостоятельно, занимаясь локальным террором с целью запугивания населения.

По его словам, суды должны давать всем диверсантам от 15 лет до пожизненного срока. «Это ведь не просто убийства, покушения совершаются демонстративно, общеопасными методами! Кроме того, из-за создаваемой диверсантами атмосферы страха, вполне может оказаться парализована работа властных структур. Надо сбить пламя терроризма!», — приводит его слова «Общественная служба новостей». 

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о подрыве автомобиля коменданта Бердянска, Артема Бардина. В результате теракта военного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева и заместителя главы военно-гражданской администрации Каховского района Виталия Гура. Также Следственный комитет сообщал о расследовании обстоятельств гибели заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева, который скончался после огнестрельного ранения. 

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По материалам: pnp.ru

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