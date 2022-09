Экшен-приключение Asterigos: Curse of the Stars выходит на приставках Xbox в октябре

Вадим Карасев





Издательство tinyBuild и разработчики из студии Acme Gamestudio сегодня анонсировали скорый релиз игры Asterigos: Curse of the Stars. Проект станет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 11 октября. Сегодня в Steam появилась демо-версия Asterigos: Curse of the Stars, а незадолго до релиза ее обещают выпустить и на консолях.

Asterigos: Curse of the Stars — это приключенческая ролевая игра от третьего лица, события в которой разворачиваются в мире, вдохновленном греческой и римской мифологией. Играть предстоит за воительницу Хильгу, которая направляется в затерянный город, чтобы спасти своего отца и раскрыть секрет проклятия этого города.

Геймплей игры Asterigos: Curse of the Stars можно посмотреть в видео ниже.

Watch this video on YouTube