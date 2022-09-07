Экшен-приключение Asterigos: Curse of the Stars выходит на приставках Xbox в октябре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экшен-приключение Asterigos: Curse of the Stars выходит на приставках Xbox в октябре

Экшен-приключение Asterigos: Curse of the Stars выходит на приставках Xbox в октябре


Издательство tinyBuild и разработчики из студии Acme Gamestudio сегодня анонсировали скорый релиз игры Asterigos: Curse of the Stars. Проект станет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 11 октября. Сегодня в Steam появилась демо-версия Asterigos: Curse of the Stars, а незадолго до релиза ее обещают выпустить и на консолях.

Asterigos: Curse of the Stars — это приключенческая ролевая игра от третьего лица, события в которой разворачиваются в мире, вдохновленном греческой и римской мифологией. Играть предстоит за воительницу Хильгу, которая направляется в затерянный город, чтобы спасти своего отца и раскрыть секрет проклятия этого города.

Геймплей игры Asterigos: Curse of the Stars можно посмотреть в видео ниже.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Какие знаки зодиака ждут судьбоносные встречи в сентябре 2022 года
Какие знаки зодиака ждут судьбоносные встречи в сентябре 2022 года
В Греции заявили о намерении Турции возродить Османскую империю
В Греции заявили о намерении Турции возродить Османскую империю
Экшен-приключение Asterigos: Curse of the Stars выходит на приставках Xbox в октябре
Экшен-приключение Asterigos: Curse of the Stars выходит на приставках
Юлия Пересильд вместе с Алексеем Учителем поддержали дочь на премьере ее фильма
Юлия Пересильд вместе с Алексеем Учителем поддержали дочь на премьере
Анастасия Стоцкая рассказала, какие подарки ждет на юбилей
Анастасия Стоцкая рассказала, какие подарки ждет на юбилей
Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
Агата Муцениеце рассказала о точке не возврата в отношениях с Прилучным
Агата Муцениеце рассказала о точке не возврата в отношениях с
Ученые показали первое трехмерное изображение двойной звездной системы
Ученые показали первое трехмерное изображение двойной звездной системы
2 позы во время сна, которые вызывают проблемы со здоровьем и утечку энергетики
2 позы во время сна, которые вызывают проблемы со здоровьем и утечку
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск
В США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую нефть
В США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую
Мастерское владение посохом
Мастерское владение посохом

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав голый зад
Певица Слава снялась после пластики без лифчика и трусов, показав
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
P2E-проект STEPN перенесет штаб-квартиру в Гонконг
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газа
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости
Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов
Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Еще по теме

Релиз Asterigos: Curse of the Stars теперь запланирован и на Xbox, показали геймплей
Объявлена дата релиза The Lord of the Rings: Gollum на приставках Xbox
Объявлено, что Quest for Infamy выйдет на Xbox на следующей неделе
Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре