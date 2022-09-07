"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
В минувшую субботу состаялась премьера нового музыкального шоу "Аватар" на НТВ. Первым выбыл из технологичного проекта резидент Comedy Club и экс-супруг Кристины Асмус Гарик Харламов. Комик поделился своими впечатлениями от участия в программе.
Гарик Харламов предстал перед телезрителями в шоу "Аватар" в образе сказочного персонажа Емели, которого специально для проекта придумали и оживили графические дизайнеры. Приглашенные же гости управляли ими.
"На самом деле это очень крутая идея. Действительно, какая-то невероятная технология. На тебя надевают огромное количество датчиков, какая-то штука на голове и сначала страшно. Но как только начинаешь понимать, что персонаж делает все движения, которые делаешь ты, становится понятно — это круто!" - заявил комик.
Звездные судьи в результате разгадали, что под маской сказочного героя Емели на самом деле скрывается резидент Comedy Club Гарик Харламов.
Гарик Харламов удивил Сергея Лазарева необыкновенной пластичностью, представ на сцене в обыкновенных шортах и рубашке навыпуск.
"История интересная. Это какой-то такой облегающий костюм. Меня так ничего не облегало в жизни до этого. И в нем жарко", - пожаловался артист.
Продюсер указал на недостатки шоу "Аватар"
Продюсер Дмитрий Ашуров отметил в интервью порталу BLITZ+ подкачавшую графику, низкое качество исполнения песен и непродуманную концепцию проекта.
Он не исключил, что члены жюри вовсе не видели героев. При этом продюсер считает, что было бы гораздо эффектнее, если бы зрителям демонстрировали кабинку с поющей знаменитостью.