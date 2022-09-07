Юлия Пересильд вместе с Алексеем Учителем поддержали дочь на премьере ее фильма
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Юлия Пересильд вместе с Алексеем Учителем поддержали дочь на премьере ее фильма

Юлия Пересильд вместе с Алексеем Учителем поддержали дочь на премьере ее фильма
13-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, Анна сыграла главную роль в мистическом триллере «Тибра». 37-летняя актриса и 70-летний режиссер пришли поддержать 13-летнюю дочь Анну, которая сыграла в мистическом триллере главную роль. Анке, как любит называть себя восходящая звезда, достался сложный образ девочки-альбиноса по прозвищу Мука. Выход в свет вместе с родителями стал для Анны Пересильд большим событием. Девочка поделилась впечатлениями о мероприятии в своей соцсети. Там же она опубликовала кадры, сделанные в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
«Я поздравлю всю нашу команду, у нас получилось очень круто! Обнимаю всех крепко, с 15 сентября все бегите в кино!» — написала Анка Примечательно, что перед камерами позировала и младшая дочь Учителя и Пересильд. 10-летняя Мария тоже пошла по стопам мамы и дебютировала в фильме своего отца «Цой». В картине, в которой описываются события после смерти лидера группы «Кино», девочка сыграла сына музыканта. Правда, ее персонажа зовут Женя, а не Саша.
По словам Юлии, она была против участия младшей дочери в съемках, поэтому Машу утвердили на роль против воли мамы. «Они меня обманули. Они увезли ребенка в Питер, там тайно прошли пробы и ее утвердили», — рассказала Пересильд в интервью Федору Бондарчуку. Пересильд призналась, что волновалась за девочку.
В программе «Кино в деталях» Юлия Пересильд отметила, что Маша справилась со всеми трудностями и стойко отработала 15 ночных смен. Однако на премьере девочка неожиданно растерялась: «Она вцепилась мне в руку и сидела так на протяжении всего фильма. Я чуть не плакала, потому что понимала, что у нее внутри такое происходит переживание не как у ребенка: “Ой, клево, меня на экране сейчас покажут!” Она была в напряжении до конца фильма!»
Добавим, что Марии больше нравится петь, чем играть в кино. Вокальным творчеством занимается и Анна, но, в отличие от сестры, не робеет на публике. Анка уже выступила на концерте в рамках юбилейного фестиваля «Короче» в Калининграде. Напомним, что первенец Пересильд и Учителя появился на свет 20 мая 2009 года. Актриса и режиссер не афишировали роман, хотя Юлия утверждала, что в узких кругах знали, кто отец Анны и Марии. Официально слухи артистка подтвердила в 2017 году. Она и Алексей Ефимович не расписаны, Учитель все еще женат на Кире Саксаганской, кинопродюсере и соучредителе творческо-производственного объединения «Рок».
# Шоу-бизнес Пересильд Юлия
По материалам: z-aya

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