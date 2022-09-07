Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
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Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»

Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»Глава Чечни Кадыров отправил в Донбасс элитные спецподразделения «Север» и «Юг»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отправке в зону проведения специальной военной операции в Донбассе «лучших сынов чеченского народа». Об этом он сообщил в своем [url=https://t.me/RKadyrov_95/2800
Telegram[/url]-канале.

По его словам, из международного аэропорта в Грозном вылетели бойцы двух элитных специальных подразделений — полка «Север» и батальона «Юг». Глава региона уточнил, что среди военных есть обладатели краповых беретов. «Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс. С самого начала спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие, выполняют возложенные на них командованием функции», — подчеркнул он.

Кадыров добавил, что задачи для бойцов остаются прежними: «нейтрализация украинских нацистов, защита мирного населения Донбасса и оказание помощи».

Ранее глава Чечни попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. «Еще раз очень даже прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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