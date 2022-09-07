Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
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Как долго продлятся новые отношения Прилучного?

Как долго продлятся новые отношения Прилучного?

В конце весны этого года Павел Прилучный огорошил поклонников известием о своей свадьбе. Избранницей актёра стала коллегам Зепюр Брутян. На всех фотографиях в сети и соцсетях молодые выглядят очень счастливыми, но психолог Вероника Степанова отметила, что этот брак продлится от силы пару лет.

Напомним, что первые слухи о новом бракосочетании Павла начались в начале мая. Долгое время пора отрицала любовную связь, но в конце августа, после торжественного праздника, всё стало понятно. К слову, на мероприятии присутствовало очень много гостей, включая родителей и друзей. По предварительным подсчётам, Павел потратила на свадьбу огромное количество денег.

Только, по мнению психолога, союз это не спасёт. Вероника Степанова характеризует мужчину как взрывного, нервного, импульсивного и темпераментного. Он быстро влюбляется, молниеносно делает предложение, и также быстро угасает, теряя интерес. Она уверена, что Зепюр не станет долго терпеть к тебе плохое отношение. Она не просто армянская девушка из аула, а светская леди, которая знает себе цену.

Она не станет терпеть хамское отношение, распускание рук, унижение, оскорбления, на которые способен Павел. Психолог уверяет, что такие люди, как Прилучный, не меняются, и через несколько месяцев актёр проявит себя таким же образом, как и в своё время с Агатой. Не зря женщина забрала детей и ушла из дома.


«Вся эта агрессивность, распускание рук, загульность… Все это никуда не исчезло, просто приглушилось на волне влюбленности, но придет семейная скука, рутина», - уверяет Степанова.

Таким людям как Павел, считает Вероника, нужен постоянный драйв, подпитка, бурные эмоции. Пока он спокоен, так как сильно влюблён. Но со временем это закончится, и мужчина начнёт искать на стороне новую музу. Зепюр не будет терпеть это настолько долго, как Агата, и уйдёт ещё раньше неё. Степанова даёт паре 2 года. Затем начнутся конфликты и ссоры.

Напомним, что для Павла Прилучного это второй брак. Первый был заключён с актрисой Агатой Муцениеце, и продлился 9 лет. За это время у пары родилось двое детей, с которыми мужчина общается и которых поддерживает. С бывшей супругой он также сохранил нормальные отношения.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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