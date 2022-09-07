Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
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Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году

Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году

Подержанные автомобили в России серьезно подорожали в 2022 году. Эксперты портала "Авто.ру" проанализировали рынок и составили рейтинг машин с пробегом, наиболее прибавивших в стоимости.

По информации аналитиков, средняя цена на авто с пробегом до пяти лет в августе текущего года превысила 2,4 млн руб, что на 28% больше январских показателей.


В "Авто.ру" добавили, что сильнее всего подорожали внедорожники и кроссоверы, в том числе отечественные. Так, за УАЗ "Патриот" возрастом до пяти лет придется отдать приблизительно 1,33 млн руб. – цена на 37,2% превышает январскую. Подержанный японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 можно приобрести за 7,78 млн руб. (стоимость +21,7%). Третье место в рейтинге самых подорожавших б/у автомобилей занял Toyota Land Cruiser Prado, который на вторичном рынке стоит около 4,89 млн рублей: стоимость выросла на 18,2%.

Некоторые модели, отмечают аналитики, не подорожали, а незначительно подешевели относительно января: Skoda Octavia, например, продается в среднем за 1,516 млн руб., что на 2,3% дешевле, чем в начале 2022-го года. Kia Rio подешевела до 849 тыс. руб. (-2,1%).

В России подорожали б/у автомобили

Темпы роста стоимости машин "возрастом" от 6 до 10 лет ниже, около 8,5%. Средняя цена на такие автомобили достигает примерно 1,37 млн руб. В перечне "Авто.ру" перечислены преимущественно "городские внедорожники".

Первое место в рейтинге подорожавших подержанных авто 6-10-летней давности также занимает УАЗ "Патриот", выросший в цене на 16% (+110 тыс. руб.). В абсолютном выражении наиболее дорогие модели рейтинга – Mercedes-Benz S-Класса (+430 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser 200 (+420 тыс. руб.) и Land Rover Range Rover (+395 тыс. руб.). Среди незначительно подешевевших автомобилей – Volkswagen Jetta (-3%, 955 тыс. руб.) и Kia Rio (-2,1%, 775 тыс. руб.).

Подержанный УАЗ "Патриот" подорожал сильнее всего

Автомобили в возрасте от 11–15 лет в среднем обойдутся россиянам в 750 тыс. руб. — это на 10% дороже, чем в январе. В рейтинге от аналитиков "Авто.ру" встречается несколько старых моделей Lada. Так, Lada 2107 в августе подорожала почти на четверть, а Lada 2115, как и Toyota Land Cruiser Prado — на 11,4%. Дешевле, чем в начале года, стал корейский Daewoo Matiz, подешевевший на 6%, и немецкий Opel Astra J, стоимость которого упала на 1,2%.

В России стали дороже подержанные авто

За последние месяцы в России резко вырос спрос на подержанные автомобили из Японии. По сообщениям очевидцев, в данный момент порт Владивостока заполнен подержанными иномарками. В РФ из Японии ввозятся автомобили возрастом 3–5 лет и практически любой стоимости: от 700 000 руб. за малолитражку и до нескольких миллионов рублей за эксклюзивные и редкие машины.

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По материалам: uposters.ru

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