Ким разоблачила обман Гранта с историей о его болезни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ким разоблачила обман Гранта с историей о его болезни

Ким разоблачила обман Гранта с историей о его болезни
Артём Грант утверждал, что ему под наркозом заново запускали сердечный ритм, хотя в действительности он находится в больнице по диагностике. Арине Ким удалось раскрыть его обман. Артём Грант, якобы из-за того, что сильно перенервничал, отправился в больницу. В действительности он предварительно съел некоторые препараты, которые ухудшили его самочувствие. Сам Артём говорит, что в больнице ему под наркозом врачи заново запускали сердечный ритм, однако на самом деле, по словам Арины Ким, он находится там на диагностике. А ещё парень успел в этот период поставить виниры. Совпадение?

Ким решила не уходить проекта. Вместо этого она смогла раскрыть очередной обман. И это при том, что перед своим попаданием в больницу они в очередной раз поссорились, Артём кинул в Арину кружкой, накричал, разбил стену из гипсокартона и обвинил в том, что она скрывает беременность.

Помимо этого Ким рассказала о том, насколько Грант в действительности лицемерный. За пределами периметра он был невероятно добрым и милым, а на проект позвал девушку в тот день, когда его едва не выставили за ворота. Также он решил организовать встречу мам и начал вести разговоры о свадьбе. Однако в итоге он решил забыть обо всех своих словах и прилюдно начал унижать новую девушку.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Ким разоблачила обман Гранта с историей о его болезни
Ким разоблачила обман Гранта с историей о его болезни
В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга
В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга
Объяснена любовь новых русских к малиновым пиджакам и «шестисотым» Mercedes
Объяснена любовь новых русских к малиновым пиджакам и «шестисотым»
Xbox получает обновление с несколькими новыми функциями, в том числе с шумоподавлением
Xbox получает обновление с несколькими новыми функциями, в том числе
Рецепты домашней Нутеллы: как приготовить десерт за 10 минут, не прилагая больших усилий
Рецепты домашней Нутеллы: как приготовить десерт за 10 минут, не
Политику США на Украине сочли подлой
Политику США на Украине сочли подлой
Подборка забавных твитов о начале учебного года (18 фото)
Подборка забавных твитов о начале учебного года (18 фото)
Чего больше всего стоит опасаться Скорпионам
Чего больше всего стоит опасаться Скорпионам
В A Plague Tale: Requiem все же будет русская локализация, разработчики сообщили об ошибке
В A Plague Tale: Requiem все же будет русская локализация,
МАГАТЭ выпустило доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ выпустило доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС
В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад
В Совфеде рассказали о попытках США отбросить Россию назад
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту "Тренер"
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Как вывести из строя дата-центр
Как вывести из строя дата-центр
Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и суперкомпьютеров
Украина присоединилась к договору ЕС о финансировании ИИ и

Еще по теме

Арина Ким рассказала, с чем связана болезнь Гранта
Артём Грант горд приходом Арины Ким, которая стала его иммунитетом
Арина Ким и Артём Грант решили завести ребёнка
Грант поражён мелочностью и резкостью Безверховой