Ким разоблачила обман Гранта с историей о его болезни

Вадим Карасев

Артём Грант, якобы из-за того, что сильно перенервничал, отправился в больницу. В действительности он предварительно съел некоторые препараты, которые ухудшили его самочувствие. Сам Артём говорит, что в больнице ему под наркозом врачи заново запускали сердечный ритм, однако на самом деле, по словам Арины Ким, он находится там на диагностике. А ещё парень успел в этот период поставить виниры. Совпадение?Ким решила не уходить проекта. Вместо этого она смогла раскрыть очередной обман. И это при том, что перед своим попаданием в больницу они в очередной раз поссорились, Артём кинул в Арину кружкой, накричал, разбил стену из гипсокартона и обвинил в том, что она скрывает беременность.Помимо этого Ким рассказала о том, насколько Грант в действительности лицемерный. За пределами периметра он был невероятно добрым и милым, а на проект позвал девушку в тот день, когда его едва не выставили за ворота. Также он решил организовать встречу мам и начал вести разговоры о свадьбе. Однако в итоге он решил забыть обо всех своих словах и прилюдно начал унижать новую девушку.