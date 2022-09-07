Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
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Кристина Асмус отказалась признавать свою вину

Кристина Асмус отказалась признавать свою вину
34-летняя актриса Кристина Асмус даже не пришла в суд. Артистка не пришла на заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Представитель актрисы Владимир Ляховский во время судебного заседания сделал важное заявление. Звезда нашумевшего фильма «Текст» попала в неприятную историю. На Кристину Асмус завели административное дело о дискредитации российской армии. За это артистке грозит штраф в 50 тысяч рублей. Сегодня в Тверском суде Москвы прошло заседание по делу кинодивы. Однако сама Кристина не явилась на рассмотрение протокола. Вместо нее в суд пришел представитель Владимир Ляховский.
Правозащитник кинозвезды заявил, что Асмус не признает свою вину в дискредитации российской армии. Ляховский заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Представитель актрисы отметил, что в отношении Кристины не проводили никакого расследования. «С учетом негативных публикаций в СМИ чести и достоинству Асмус может быть причинен ущерб», — высказался адвокат. В результате суд решил перенести заседание по делу актрисы фильма «Хочу замуж» на 14 сентября. Причиной для возбуждения административного дела в отношении Кристины стало ее высказывание о специальной военной операции России на Украине в социальных сетях. Бывшая жена Гарика Харламова не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Актриса несколько дней молчала в социальных сетях. Асмус даже не пошла с единственной дочерью на линейку в школу в День знаний.  
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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