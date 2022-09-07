Кто родился 7 сентября
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Кто родился 7 сентября

Кто родился 7 сентября

Константин Федорович Затулин (64 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Был одним из руководителей Московской товарной биржи. Создатель и руководитель брокерской конторы «Российские брокеры», Межрегионального биржевого союза. Являлся председателем Социально-патриотического движения «Держава». Был членом Общественной палаты РФ.

Избирался депутатом Государственной Думы I, IV, V и VII созывов.

Вел еженедельные авторские телепрограммы на канале ТВ-Центр «Материк», «Политическая кухня», «Дело принципа» и «Русский вопрос». Константин Затулин — автор книг «33 и еще одна история из жизни нашего Материка», «Между Востоком и Западом. Украина на фоне оранжевой революции», «Россия и Абхазия: две страны — один народ», «Русский вопрос», «От третьей обороны к Русской весне».

Константин Затулин также возглавляет некоммерческую организацию «Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции)».

Сергей Иванович Кисляк (72 года), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Работал в системе МИД СССР, а затем РФ. Являлся первым секретарём, советником посольства СССР в США. Был заместителем директора Департамента международных организаций министерства. Возглавлял департаменты международного научно-технического сотрудничества, а также по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ.

Занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Королевстве Бельгия, и, по совместительству, постоянного представителя РФ при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

В должности заместителя министра иностранных дел РФ курировал отношения со странами Северной и Латинской Америки, вопросы международной безопасности и разоружения, участия России в Группе восьми.

Был Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств.

С сентября 2017 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия.

А ещё в этот день родились:

Даниил Вячеславович Егоров (47 лет), руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Работал в Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, ЗАО «Энеко», а также Межрайонных инспекциях ФНС России №44 и №50 по г. Москве. Занимал должности заместителя начальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по г. Москве, начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита ФНС.

На посту заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ курировал работу по анализу и систематизации применяемых налогоплательщиками способов уклонения от налогов, вопросы организации налогового контроля в ходе проведения налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков, деятельность по выдаче специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории России.

В январе 2020 года Даниил Егоров был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Леван Семёнович Джагарян (65 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Исламской Республике Иран. С 1986 года — на дипломатической службе. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Являлся старшим советником, советником-посланником Посольства России в Таджикистане, заместителем директора Третьего департамента стран СНГ МИД РФ.

В октябре 2011 года Леван Джагарян был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Иране.

Игорь Иванович Сечин (62 года), главный исполнительный директор и председатель правления ПАО «НК «Роснефть». Работал в мэрии г. Санкт-Петербурга. Занимал должности заместителя руководителя Администрации Президента РФ — помощника Президента РФ, заместителя Председателя Правительства РФ.

С мая 2012 года является главным исполнительным директором и председателем правления ПАО «НК «Роснефть».

Александр Иванович Куприн (1870-1938), русский писатель. Первые рассказы и повесть «Впотьмах» были напечатаны в 1893 году. После выхода в отставку с военной службы, работал репортером киевских и одесских газет, печатался в журналах «Русское богатство», «Мир Божий», «Жизнь искусства» и других.

Успех к Куприну пришел в 1896 году после появления повести «Молох». В историю русской литературы он вошел как автор повестей, романов и рассказов: «Олеся», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет» и др.

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По материалам: pnp.ru

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