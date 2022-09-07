Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят

Вадим Карасев

Netflix перезапустит детское шоу «Телепузики»

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал перезапуск культового детского шоу «Телепузики». О том, что знакомые зрителям персонажи с именами Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По вернутся на экраны, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Ожидается, что новые выпуски детского шоу «Телепузики» появятся на Netflix 14 ноября. По данным издания, озвучивать шоу будет актер Титусс Берджесс, известный по роли Титуса Андромедона в американском сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт» (Unbreakable Kimmy Schmidt).

Создатели сериала пообещали, что в новых выпусках шоу, как и в предыдущих, будет рассказываться о приключениях четырех героев, которые постепенно познают окружающий мир.

Впервые «Телепузики» предстали перед зрителями на британском канале «Би-би-си» в 1997 году. В России детская передача вышла на экраны в 2000 году. Главные герои — четыре человекообразных плюшевых создания с антенной на голове и экраном на животе.

В 2009 году бывший продюсер телеканала Children’s BBC Сара Грэм призналась, что во время работы над детскими программами сотрудники компании употребляли наркотики.

