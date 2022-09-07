Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
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Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022

Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься во время Луны в знаке Водолея. Луна в знаке зодиака Водолей с 06:41 7-ого по 07:42 9-ого (время московское). ♒Активная работа под Луной в Козероге сменяется тягой к развлечениям при Луне в Водолее. Мы больше не хотим заниматься рутиной, а ищем новых впечатлений и открытий, в голову приходят неожиданные и необычные идеи. В поведении становятся заметны импульсивность и вспыльчивость, даже некое беспокойство. В это время мы лучше работаем в группе. ✅ Это отличное время для технологичных нововведений, работы с любой техникой и электроникой, для интеллектуальной, научной и творческой деятельности. Период подходит для того, чтобы заняться чем-то новым и передовым. Хорошо решать вопросы, которые связаны с земельными участками, недвижимым имуществом, политической и гуманитарной деятельностью. Благоприятное время для участия в конференциях и презентациях, то есть во всем, где есть общество людей. ❤️ В этот период мы становимся более дружелюбными, что прекрасно подходит для общения с друзьями, единомышленниками и близкими, как при встрече, так и онлайн. Так же это время принесет облегчение от слишком сильных переживаний прошлого, поможет нам увидеть картину как бы сверху, в общем, абстрагироваться от негативной ситуации. ❌ Но период неблагоприятен для обращения к вышестоящему начальству, обращения в высшие инстанции и посещения государственных учреждений. В это время хорошо заниматься спортом и укреплением здоровья в целом, в том числе через энергетические практики.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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