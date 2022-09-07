Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
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Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз

Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий разЛидер группы Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз

43-летний американский певец и лидер группы Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз. Об этом сообщает People.

На днях папарацци сфотографировали супругу музыканта 34-летнюю модель и «ангела» Victoria's Secret Бехати Принслу во время совместного отдыха пары в Санта-Барбаре. На кадрах виден округлившийся живот Принслу.

Исполнитель и модель, вступившие в брак в 2014 году, уже воспитывают двоих дочерей: 5-летнюю Дасти Роуз и 4-летнюю Джио Грейс. Ранее в одном из интервью супруга певца признавалась, что мечтает стать многодетной матерью, а также отмечала, что хочет завести пятерых детей.

В середине июля стало известно, что у британской актрисы, звезды «Игры престолов» Софи Тернер и американского певца Джо Джонаса родился второй ребенок.

Ранее актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о двух пережитых выкидышах.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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