Лобода потребовала от россиян платить и каяться, чтобы украинцы их простили
Многие украинцы могут никогда не простить Россию за начало военной операции. Об этом в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана иностранным агентом) рассказала певица Светлана Лобода.
По словам артистки, в России "должна смениться власть", а российскому правительству нужно будет "попросить прощения за всё то, что они сотворили".
Слова украинской артистки вызвали острую реакцию в сети. Ей посоветовали для начала попытаться примирить свой собственный народ. "Заметили, как они по одной методичке шпарят? Россия должна капитулировать и платить им, все это было подготовлено к госперевороту, который планировался на август, но что-то у них опять не задалось". "Украине, в первую очередь, надо примирить свой собственный народ друг с другом и покаяться, а потом уже думать о России", "Закончились твои звездные российские гонорары", "Это она от злости, что в России ее кормушка накрылась медным тазом. Ничего личного, так сказать", "А ведь предновогодние корпоративы в России приближаются, и скоро нужно уже формировать график по элитным саунам", - пишут пользователи в соцсетях.
В начале августа украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских выступили на нью-йоркской вечеринке, где исполнили свои самые узнаваемые хиты. Известно, что пели они на русском языке, хотя осуждали все, что связано с Россией и россиянами, с начала военной операции на Украине.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов