Лобода потребовала от россиян платить и каяться, чтобы украинцы их простили
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Лобода потребовала от россиян платить и каяться, чтобы украинцы их простили

Лобода потребовала от россиян платить и каяться, чтобы украинцы их простили

Многие украинцы могут никогда не простить Россию за начало военной операции. Об этом в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана иностранным агентом) рассказала певица Светлана Лобода.

По словам артистки, в России "должна смениться власть", а российскому правительству нужно будет "попросить прощения за всё то, что они сотворили".


"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили. Я не знаю, сколько лет должно пройти. Там должна смениться власть, режим, Россия. И Россия должна восстановить все, что она уничтожила в нашей стране, должна отдать наши территории. Именно российское правительство должно попросить прощения за все, что они сотворили на нашей территории, на Украине. И тогда, может быть, когда-то..." – заявила Лобода.

Слова украинской артистки вызвали острую реакцию в сети. Ей посоветовали для начала попытаться примирить свой собственный народ. "Заметили, как они по одной методичке шпарят? Россия должна капитулировать и платить им, все это было подготовлено к госперевороту, который планировался на август, но что-то у них опять не задалось". "Украине, в первую очередь, надо примирить свой собственный народ друг с другом и покаяться, а потом уже думать о России", "Закончились твои звездные российские гонорары", "Это она от злости, что в России ее кормушка накрылась медным тазом. Ничего личного, так сказать", "А ведь предновогодние корпоративы в России приближаются, и скоро нужно уже формировать график по элитным саунам", - пишут пользователи в соцсетях.

В начале августа украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских выступили на нью-йоркской вечеринке, где исполнили свои самые узнаваемые хиты. Известно, что пели они на русском языке, хотя осуждали все, что связано с Россией и россиянами, с начала военной операции на Украине.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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