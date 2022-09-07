МАГАТЭ выпустило доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС
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МАГАТЭ выпустило доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ выпустило доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) опубликовало отчет после визита делегации на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Согласно докладу специалистов-ядерщиков, существует "настоятельная необходимость" по предотвращению аварии, вызванной физическими повреждениями от идущих неподалеку военных действий. В МАГАТЭ заявили, что "обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС". Представители организации отметили, что необходима "договоренность всех сторон" для создания защитной зоны вокруг станции во избежание инцидентов, связанных с боевыми действиями.


Ключевой целью делегации МАГАТЭ было уточнение обстановки вокруг станции, а также сбор данных о том, в какой атмосфере работают операторы, в каком состоянии находятся реакторы и хранилища отработанного топлива.

По данным российского министерства обороны, ранним утром 1 сентября ВСУ атаковали Энергодар, пытаясь сорвать визит на станцию миссии МАГАТЭ. Делегация, однако, прибыла на объект в тот же день и пробыла там до 5 сентября, часть экспертов осталась на объекте на постоянной основе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказывался, что военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

Эксперты не раз подчеркивали, что на Запорожской АЭС может произойти чрезвычайная ситуация не только из-за постоянных обстрелов украинской армией, но и в связи с неподходящими и некомфортными условиями работы сотрудников станции.

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По материалам: uposters.ru

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