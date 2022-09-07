МАГАТЭ выпустило доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Вадим Карасев

Международное агентство по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) опубликовало отчет после визита делегации на Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Согласно докладу специалистов-ядерщиков, существует "настоятельная необходимость" по предотвращению аварии, вызванной физическими повреждениями от идущих неподалеку военных действий. В МАГАТЭ заявили, что "обстрелы станции и ее окрестностей нужно прекратить для поддержания физической целостности АЭС". Представители организации отметили, что необходима "договоренность всех сторон" для создания защитной зоны вокруг станции во избежание инцидентов, связанных с боевыми действиями.



Ключевой целью делегации МАГАТЭ было уточнение обстановки вокруг станции, а также сбор данных о том, в какой атмосфере работают операторы, в каком состоянии находятся реакторы и хранилища отработанного топлива.

По данным российского министерства обороны, ранним утром 1 сентября ВСУ атаковали Энергодар, пытаясь сорвать визит на станцию миссии МАГАТЭ. Делегация, однако, прибыла на объект в тот же день и пробыла там до 5 сентября, часть экспертов осталась на объекте на постоянной основе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказывался, что военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

Эксперты не раз подчеркивали, что на Запорожской АЭС может произойти чрезвычайная ситуация не только из-за постоянных обстрелов украинской армией, но и в связи с неподходящими и некомфортными условиями работы сотрудников станции.