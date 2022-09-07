Максим Виторган - испуганный патриот с кучей Оскаров, заявил Шахназаров

Актер Максим Виторган молча отсиживается в другой стране. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о беседе актера Максима Виторгана и телеведущего Михаила Шаца*. «Я посмотрел начало. Сидит в кепке Шац*. А в кепке дома сидеть и в наушниках — это правило хорошего тона или комплексы? Вам лысина не идет, Михаил? А рядом Виторган — выдающийся актер современности. Сколько там у него «Оскаров»? Пятнадцать?», сказал Михаил Шахназаров.Как отметил Шахназаров, для Виторгана сейчас, судя по разговорам, не жизнь в России. «Израиль — прекрасная страна. Мирная. Дешевая. Все для людей. Максим, здесь так плохо? Орки отрывают у вас жизнь. Виторган из категории людей — испуганных патриотов. Они хотят сказать и давят. Сейчас не жизнь, а потом начнется жизнь. Ну вам ли жаловаться?» — сказал Шахназаров. Напомним, что Максим Виторган осуждает действия родной страны. В России он почти не появляется. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.