Максим Виторган - испуганный патриот с кучей Оскаров, заявил Шахназаров
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Максим Виторган - испуганный патриот с кучей Оскаров, заявил Шахназаров

Максим Виторган - испуганный патриот с кучей Оскаров, заявил Шахназаров
Актер Максим Виторган молча отсиживается в другой стране. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о беседе актера Максима Виторгана и телеведущего Михаила Шаца*. «Я посмотрел начало. Сидит в кепке Шац*. А в кепке дома сидеть и в наушниках — это правило хорошего тона или комплексы? Вам лысина не идет, Михаил? А рядом Виторган — выдающийся актер современности. Сколько там у него «Оскаров»? Пятнадцать?», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, для Виторгана сейчас, судя по разговорам, не жизнь в России. «Израиль — прекрасная страна. Мирная. Дешевая. Все для людей. Максим, здесь так плохо? Орки отрывают у вас жизнь. Виторган из категории людей — испуганных патриотов. Они хотят сказать и давят. Сейчас не жизнь, а потом начнется жизнь. Ну вам ли жаловаться?» — сказал Шахназаров. Напомним, что Максим Виторган осуждает действия родной страны. В России он почти не появляется. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Виторган Максим
По материалам: z-aya

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