Манижа и Ладо Кватания поженились
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Манижа и Ладо Кватания поженились

Манижа и Ладо Кватания поженились

Певица Манижа и режиссер Ладно Кватания поженились. Их свадьба прошла накануне в Подмосковье, на Николиной горе, об этом рассказала Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". 

Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит, — написала Собчак.

Пара свою свадьбу пока не комментировала, в соцсетях начали появляться первые фотографии с торжества.


Манижа и Ладо Кватания на свадьбе

Об отношениях пары стало известно весной прошлого года, во время конкурса "Евровидение" в 2021 году, во время которого Манижа представляла Россию. Ладо Кватания был автором ее сценического номера.

В ноябре прошлого года Манижа рассказала о помолвке с женихом: предложение Кватания сделал летом.

Также об отношениях с Кватанией она рассказала в интервью Ксении Собчак.

Ладо очень светский. Он очень уважительно относится ко мне, к моим границам, к моим взглядам. Это мой родной человек, — поделилась певица.

Свои отношения пара старается не выставлять на всеобщее обозрение.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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