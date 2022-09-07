Маргарита Симоньян высказалась о террористке, убившей журналистку

Журналистка Маргарита Симоньян высказала свое мнение об убийстве Дарьи Дугиной. 20 августа в Подмосковье взорвали машину дочери политолога Александра Дугина. Убийцу Дарьи вычислили спустя несколько дней — ею оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Маргарита Симоньян в ужасе от поступка женщины. Маргарита Симоньян не понимает, что сподвигло Наталью Вовк совершить преступление. Журналистка предположила, что преступница убила Дарью, чтобы сделать больно ее семье, а именно отцу Александру Дугину. «Это траур, который с нами надолго. Чудовищное преступление. Невозможно себе представить, как женщина с надутыми губами другую женщину, которая ничего плохого ей не сделала, едет в машине и подрывает?.. Даже думать об этом страшно! Хотели нанести урон отцу. Такую секундную смерть не ты заметишь, а вот жить с этим адом в душе… Невозможно об этом думать», — сказала 42-летняя Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия».К слову, недавно о Вовк впервые высказалась мама погибшей. Наталья Мелентьева заявила, что преступница специально переехала в их дом, чтобы проследить за Дарьей. «Я встречалась с этой женщиной в лифте своего собственного дома, она ехала с ребенком, и когда я с ней поздоровалась, как здороваюсь со всеми соседями, она стояла как каменная гостья… По крайней мере, мне так показалось. Но тогда у меня было очень странное ощущение, но, конечно, никакого предчувствия не возникло», — признавалась родительница девушки в программе «Закрыв глаза, остаться воином…» Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» на Первом канале. 28 августа австралийские СМИ сообщили о смерти 43-летней убийцы, якобы ее зарезали. «Ночью она была найдена мертвой в съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями в теле и листом бумаги в руке», — написало издание Exxpress со ссылкой на свои Telegram-источники. Информация о кончине Натальи не подтвердилась по сей день, никто не знает, где находится злоумышленница.