Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова

Скандальный блогер заявила, что режиссер разочаровался в ведущей и журналистке Ксении Собчак. Лена Миро увидела фотографии с премьеры, которую посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, немало удивившись скучному виду режиссера. На фото в светских хрониках Богомолов явно не выглядит счастливым, стараясь держаться отстранено от своей законной супруги.Блогер считает, что муж светской львицы давно разочаровался в браке с ней. Но продолжает мужественно выносить этот союз. «Я его понимаю. На лице Богомолова явно читается усталость. Зачем ему это все? Почему эта слишком активная, но не слишком умная и красивая женщина рядом? Но, с другой стороны, Богомолов, это ведь твой выбор! Возможно, ошибочный, и нужно что-то менять. Но то, что терпишь, — молодец, хвалю. Вот только сколько еще нужно терпеть?» — написала в ЖЖ Миро.