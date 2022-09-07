Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
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Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова

Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Скандальный блогер заявила, что режиссер разочаровался в ведущей и журналистке Ксении Собчак.   Лена Миро увидела фотографии с премьеры, которую посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, немало удивившись скучному виду режиссера. На фото в светских хрониках Богомолов явно не выглядит счастливым, стараясь держаться отстранено от своей законной супруги.
Блогер считает, что муж светской львицы давно разочаровался в браке с ней. Но продолжает мужественно выносить этот союз. «Я его понимаю. На лице Богомолова явно читается усталость. Зачем ему это все? Почему эта слишком активная, но не слишком умная и красивая женщина рядом? Но, с другой стороны, Богомолов, это ведь твой выбор! Возможно, ошибочный, и нужно что-то менять. Но то, что терпишь, — молодец, хвалю. Вот только сколько еще нужно терпеть?» — написала в ЖЖ Миро.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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