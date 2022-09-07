Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молочников рассказал об отношениях с Варнавой

Молочников рассказал об отношениях с Варнавой

Звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава и режиссёр Александр Молочников встречались более 2 лет, но никогда не вдавались в подробности своих отношений. Недавно по сети поползли слухи, что пара рассталась, но официального подтверждения этому не было. В интервью Юрию Дудю Александр впервые подтвердил данную информацию и рассказал, почему расстался с возлюбленной.

По словам Молочникова, пара заключила брак в марте этого года, причём инициатором выступила Екатерина.

«Катя зашла в гримерку и сказала «кажется, нам пора пожениться». Я ответил «давай», -откровенничает Александр.

Через несколько дней влюблённые оказались в ЗАГСе. Они расписались без торжественной церемонии, там, где была меньше всего народа – это оказался спецприемник.

«У нас еще спросили: «Вы хотите с ритуалом или без?». Я ржал до выхода из этой комнаты, Катя тоже», - рассказывает Александр в интервью.


По словам режиссёра, процедура заключения брака проходила весело и непринуждённо. Пара была счастлива, никто из них не знал, что буквально через пару месяцев всё закончится. В мае супруги расстались, но сохранили хорошие дружеские отношения.

Конечно, режиссёр был очень расстроен таким решением, но ничего поделать с этим уже не мог. Как он уверяет, это не было решением одного дня - всё тянулось достаточно длительное время. Они разошлись по совокупности причин, а не из-за чего-то конкретного.

«Что-то зашло в тупик, какие-то вещи», - рассказывает Александр.

Мужчина уверяет, что это была самая кратковременная свадьба. Конечно, он очень расстроен, что так произошло. Но, любом случае, ни о чём не сожалеет и рад, что удалось сохранить хорошие отношения с бывшей возлюбленной.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог
Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог
Светлана Лобода - наглая с надутыми губами, заявил Прохор Шаляпин
Светлана Лобода - наглая с надутыми губами, заявил Прохор Шаляпин
Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
Рената Литвинова шикует в Париже, рассказал Солнцев
Рената Литвинова шикует в Париже, рассказал Солнцев
Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель
Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель
Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как потерял невинность
"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как
ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с модой и намеками на вражду актрис
Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с

Еще по теме

Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с Варнавой
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Почему расстались Варнава и Молочников?
Екатерина Варнава рассказала о возрастных изменениях кожи