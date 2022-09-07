Молочников рассказал об отношениях с Варнавой

Звезда «Comedy Woman» Екатерина Варнава и режиссёр Александр Молочников встречались более 2 лет, но никогда не вдавались в подробности своих отношений. Недавно по сети поползли слухи, что пара рассталась, но официального подтверждения этому не было. В интервью Юрию Дудю Александр впервые подтвердил данную информацию и рассказал, почему расстался с возлюбленной.

По словам Молочникова, пара заключила брак в марте этого года, причём инициатором выступила Екатерина.

«Катя зашла в гримерку и сказала «кажется, нам пора пожениться». Я ответил «давай», -откровенничает Александр.

Через несколько дней влюблённые оказались в ЗАГСе. Они расписались без торжественной церемонии, там, где была меньше всего народа – это оказался спецприемник.

«У нас еще спросили: «Вы хотите с ритуалом или без?». Я ржал до выхода из этой комнаты, Катя тоже», - рассказывает Александр в интервью.





По словам режиссёра, процедура заключения брака проходила весело и непринуждённо. Пара была счастлива, никто из них не знал, что буквально через пару месяцев всё закончится. В мае супруги расстались, но сохранили хорошие дружеские отношения.

Конечно, режиссёр был очень расстроен таким решением, но ничего поделать с этим уже не мог. Как он уверяет, это не было решением одного дня - всё тянулось достаточно длительное время. Они разошлись по совокупности причин, а не из-за чего-то конкретного.

«Что-то зашло в тупик, какие-то вещи», - рассказывает Александр.

Мужчина уверяет, что это была самая кратковременная свадьба. Конечно, он очень расстроен, что так произошло. Но, любом случае, ни о чём не сожалеет и рад, что удалось сохранить хорошие отношения с бывшей возлюбленной.