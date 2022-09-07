Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с Варнавой
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Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с Варнавой

Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с ВарнавойАлександр Молочников впервые рассказал о женитьбе и расставании с Екатериной Варнавой

Режиссер Александр Молочников в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) на YouTube-канале «вДудь» впервые рассказал о расставании с актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой.

По словам кинодеятеля, с возлюбленной они поженились еще в начале марта. Однако через пару месяцев после бракосочетания супруги разошлись. «Это была самая кратковременная свадьба. Поженились в начале марта, кажется. Мы планировали уехать [в Америку] вдвоем... Оказались в ЗАГСе, не предполагая, что через короткое время разойдемся. Это было крайне обидно», — рассказал сценарист.

Молочников уточнил, что инициатором свадьбы выступила Варнава. «Катя зашла в гримерку и сказала: "Кажется, нам пора пожениться", я ответил: "Давай!" И мы через несколько дней оказались в ЗАГСе. Расписались там, где было мало народа, это был спецприемник. У нас спросили: "Вы хотите с ритуалом или без?" Мы сказали: "Конечно, с ритуалом!" Я ржал до выхода из этой комнаты, Катя тоже. Это было прекрасно», — вспомнил он.

Несмотря на разрыв, Молочников признался, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях. «Мы в хороших дружеских отношениях, но мы не живем вместе. Расстались по какой-то совокупности причин, не было такого, что бац и мы разошлись. Что-то зашло в тупик, какие-то вещи», — заявил режиссер.

Ранее сообщалось о том, что актер Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камиллой Морроне.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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