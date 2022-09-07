Москва готова возобновить поставки нефтепродуктов Пхеньяну

Россия готова возобновить поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, если поступит запрос Пхеньяна. Об этом заявил РИА «Новости» директор Первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев.

Импорт был приостановлен властями КНДР еще в 2020 году для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«В случае готовности северокорейских партнеров к восстановлению торговых потоков возобновим поставки нефти и нефтепродуктов в соответствующих объемах», — сказал Зиновьев.

В российском Минфине ожидают, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит 403,4 миллиарда рублей. В то же время объем нефтегазовых доходов в июле оказался ниже ожидавшихся на 74,7 миллиарда рублей.



