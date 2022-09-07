На ВЭФ-2022 прошла дискуссия "Клуба губернаторов"

Вадим Карасев

Сегодня, 6 сентября, на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) состоялась панельная дискуссия "Клуба губернаторов" "Открытие Дальнего Востока 2.0: переосмысление пространственного развития".

Организаторами выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. Главы российских регионов и представители федеральных ведомств обсудили социальные аспекты территориального развития Дальнего Востока и оценили влияние жилищного строительства на качество жизни населения.

Участники дискуссии — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, первый заместитель генерального директора ПАО "ПИК — специализированный застройщик" Иван Поландов, а также губернаторы новой волны: глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Забайкальского края Александр Осипов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Модератором панельной дискуссии выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

"У нас в стране реализуется стратегия пространственного развития, как любой практический инструмент, она постоянно актуализируется, в том числе происходит переосмысление роли регионов Дальнего Востока, их геополитического значения. Трансформация понимания значимости регионов возможна, и краеугольный камень в этом переосмыслении — социальная реальность, то есть то, как себя чувствует человек, хочется ли ему на этих территориях жить. В рамках дискуссии мы хотим посмотреть на то, как социальная инфраструктура и инфраструктура строительства совмещаются в призме регионов, как все это отражается на человеке и воспринимается им", — задала вектор дискуссии модератор.

Айсен Николаев сообщил, что в Якутии есть все возможности для наращивания темпов жилищного строительства, создания социальной и инженерной инфраструктуры в жилых кварталах. Глава республики констатировал, что региону удалось существенно нарастить темпы жилищного строительства. Отдельное внимание глава Якутии обратил на необходимость развития инфраструктуры на Дальнем Востоке в приоритетном порядке.

"Когда мы по единой методике начинаем соревноваться с теми регионами, где многие проблемы решены давно, как мы можем выдержать конкуренцию? Никак. Нужно, чтобы по Дальнему Востоку были обновленные коэффициенты, чтобы мы могли развиваться. Дальний Восток сегодня должен развиваться быстрее всех для того, чтобы стране в целом жилось лучше", — выразил убежденность Николаев.

Никита Стасишин рассказал о федеральных мерах поддержки развития инфраструктуры на Дальнем Востоке. Среди таких мер — программа "Стимул", в рамках которой финансируется строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также проект "Инфраструктурное меню", который дает возможность финансировать социальную инфраструктуру в опережающем режиме.

"Застройщики сегодня конкурируют между собой не ценой квадратного метра, а качеством проектов. Оптимизировать затраты — наша задача вместе с губернаторами и федеральными игроками, которые вышли на рынок строительства Дальнего Востока", — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ. Он подчеркнул, что живой интерес к жилищному строительству в регионах ДФО может привести к реализации инфраструктурных проектов абсолютно нового качества уже в следующем году.

"Мы будем помогать, уже делаем это, систематически на протяжении последних лет уделяем внимание развитию Дальнего Востока", — резюмировал спикер.

Григорий Куранов обратил внимание участников дискуссии на тот факт, что государство должно обеспечить людям возможность комфортной жизни, но важно понимать, кто выступает получателем комфортного жилья. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО убежден, что один из ключевых получателей комфортного жилья — молодежь. Именно поэтому, по мнению спикера, следует определить, какой государство хочет видеть эту социальную группу.

"Мы можем построить сколько угодно домов и сделать стоимость квадратного метра какой угодно. Но строительство жилья — это задача, а цель — сохранение успешного и суверенного государства. Осуществляя задачу, нельзя забывать о цели. Важно думать о том, как мы воспитываем тех, кто в этих домах будет жить", — заключил участник дискуссии.

На необходимость переосмысления подхода к пространственному развитию регионов Дальнего Востока обратил внимание Ростислав Гольдштейн.

"Все программы, которые сегодня разрабатывает государство, призваны развивать жилищное строительство, и они делают это успешно. Однако есть регионы, такие как ЕАО, которые не попадают в программы в силу усредненности. Но Дальний Восток — это не усредненная территория. Если мы говорим сегодня об опережающем развитии Дальнего Востока, то условия жизни в ДФО должны быть сопоставимы со столичными — Москвой и Санкт-Петербургом", — подчеркнул губернатор. Он также заявил, что при реализации инфраструктурных проектов нельзя не учитывать вопрос о том, как мотивировать людей оставаться жить в регионах Дальнего Востока. "Внимание, которое сегодня есть к Дальнему Востоку, нужно умножить на сто", — заключил спикер.