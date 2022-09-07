Над Прохором Шаляпины посмеялся Отар Кушанашвили
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Над Прохором Шаляпины посмеялся Отар Кушанашвили

Над Прохором Шаляпины посмеялся Отар Кушанашвили
Певец Прохор Шаляпин сделал откровенно признание. Артист неожиданно пустился в откровения, которые расставили все точки над «i» в его пристрастиях к немолодым дамам. По словам артиста, в 14 лет он имел первый опыт с женщиной. По случайности это оказалась бабушка его друга, к которому он зашел в гости. Дама, впрочем, была не так уж стара — что-то около 50. Прохор не стал отказывать знойной леди и признался, что ему было приятно.
Отар Кушанашвили отреагировал на историю от музыканта в своем телеграме. «Ну сколько можно?! А меня совратила София Ротару. Нет, Тина Тернер. Нет, вспомнил, обе! Синхронно! За раз!» — написал он. Судя по всему, журналист не очень поверил в байку Шаляпина.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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