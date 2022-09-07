Натальи будут отмечать День ангела 8 сентября 2022 года: как красиво поздравить Наташ с праздником

Всех Наташ 8 сентября 2022 года нужно поздравлять красивыми открытками и стихами с именинами. Помимо этой даты, свои именины Натальи отмечают еще 4 раза в году (11 января, 22 марта и 31 марта, 14 сентября). Православные верующие в эти дни почитают память великомученицы Натальи Никомидийской. Существует множество примет, традиций и обычаев, связанных с этим праздником.

Красивые поздравленья и открытки в День Натальи 8 сентября 2022 года





С Днем Овсяницы Натальи,

Поздравляю я тебя,

Здоровья, счастья, изобилья,

Тебе желаю я любя!

Пусть принесет денек осенний,

Тебе радость, звонкий смех,

И пусть пошлет тебе Всевышний,

Любовь, удачу и успех!





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Наташенька, Наталья, Натали,

Как вы такой красивой стать смогли,

Прекрасны вы, как этот дивный день,

И повторять об этом мне не лень.

Примите с комплиментом поздравленья,

Желаю вам любви и вдохновенья,

Здоровья крепкого, во всех делах удачи,

А если слез, то лишь от счастья — не иначе.

День Натальи, значение имени, как правильно поздравлять

Согласно переводу с латинского, «Наташа» означает «родная». Девушки с таким именем отличаются жизнерадостностью, живостью и веселым характером. Им хорошо дается учеба, многие из Наташ заканчивают учебные заведения с красными дипломами, принимают участие в различных олимпиадах. Во многом, это дается им благодаря упрямости и стремлению к идеалу. То же самое касается и внешнего вида Наташ. Эти девушки всегда желают выглядеть безупречно и элегантно.





Натальи упрямы и мужественны, они обожают общение на разные темы, но совершенно не выносят критики. Если кто-то выразит свое неудовольствие ими, то Наташи могут отреагировать на замечание весьма бурно и отрицательно. А вот похвалу в свой адрес Наташи могут слушать бесконечно, даже если она фальшива. Наташи четко понимают, что им нужно от жизни, замуж выходят рано и, как правило, их брак получается удачным.

Поскольку, Натальи обожают внимание к их персоне, то и подарки на именины стоит выбирать соответственные (вполне подойдет какой-нибудь кулинарный шедевр, приготовленный своими руками). Впрочем, эти добродушные девушки будут рады любому презенту, главное не забыть их поздравить. Сделать это искренне и с любовью.

Традиции и приметы в День Натальи 8 сентября 2022 года

День Натальи в народе именуют «Овсяницей», поскольку в этот день было принято убирать овес. По традиции, в этот день, нужно принести в дом первый срезанный сноп и спрятать за иконами как оберег.





В старину, из овса делали прекрасное толокно. Для этого, зерна пропаривали, обжаривали и очищали. После этих действий его толкли в ступе. Люди преклонного возраста отлично помнят это вкуснейшее лакомство — кулагу (толокно с охлажденной кипяченной водой и солью).

Согласно еще одной традиции, в Натальин день пекли блины и готовили овсяной кисель — угощение для святых Адриана и Наталии. Еще, начиная с этого дня можно было собирать ягоды рябины и калины.

В День Натальи скашивают овес. Если овес на столе, то голодным не будешь. Если к этому дню богатый урожай рябины, то вскоре будет мороз. Не выкосишь овес к этому дню, слезы лить будешь.

В Натальин день утро холодное — зима придет рано и будет суровой. Если к этому дню не опали березовые или дубовые листья, то зима холодная будет. Осень полностью вступила в свои права, если птицы улетели, а на пнях появились опенки.