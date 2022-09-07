Наталья Водянова снялась в рекламе Zara

Вадим Карасев

Наталья Водянова снялась в рекламной кампании коллаборации Zara и Narciso Rodriguez. Для испанского масс-маркета американский дизайнер создал коллекцию из 25 вещей, копирующих его лучшие архивные творения.

Для производства, по словам дизайнера, использовались те же ткани, что и для оригинальных коллекций — по просьбе Родригеса Zara сотрудничала с теми же фабриками. Коллекция поступит в продажу 8 сентября, а стоимость вещей варьируется от 119 долларов за шерстяное бюстье без бретелек до 499 долларов за двустороннее шерстяное пальто (в России капсула официально не появится, так как Zara приостановила работу на фоне спецоперации на Украине).





Наталья Водянова

Среди архивных вещей, которые дизайнер "оживил" для капсулы, есть вышитое платье-комбинация с показа Cerruti, разработанное Родригесом весной 1997 года, платье из красного шелкового крепа с драпировкой из весенней коллекции 2018 года, брюки с завышенной талией и вязаная водолазка, вдохновленные коллекцией 2015 года.









Родригес — признанный мастер минимализма и вневременной моды. Дизайнер проснулся знаменитым после того, как икона моды 1990-х Кэролин Бессетт вышла замуж за Джона Ф. Кеннеди — младшего в 1996 году в свадебном платье, которое создал для нее Нарцисо Родригес. Платье-комбинация, напоминающее тот свадебный наряд, также вошло в новую капсулу.













Надя Бесчетникова