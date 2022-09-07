Названы 10 самых популярных автомобилей в России

Вадим Карасев

Самым популярным у россиян автомобилем в августе стала Lada Granta. Об этом сообщается в исследовании комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По информации экспертов, в августе текущего года авторизованные дилеры продали приблизительно 11,6 тыс. "Грант", что превысило на 6,6 тыс. ед. аналогичный показатель 2021-го года. Второе место в перечне занимает внедорожник Lada Niva – их за последний месяц лета продано 2,3 тыс. (на 1,1 тыс. ед. меньше); третьей стала Lada Vesta (2,2 тыс. ед.; на 4,7 тыс. ед. меньше).

Полный список самых популярных автомобилей в августе:

Lada Granta – 11,6 тыс.Lada Niva – 2,3 тыс.Lada Vesta – 2,2 тыс.Haval Jolion – 1,9 тыс.Geely Coolray – 1 тыс.Kia Rio – 1 тыс.Lada Largus – менее 1 тыс.Hyundai Creta – менее 1 тыс.Kia Seltos – менее 1 тыс.УАЗ "Патриот" – менее 1 тыс.Китайский кроссовер Haval Jolion — самая популярная иномарка в России

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