Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов

Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов

Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов
Режиссер Никита Михалков написал заявление на своего коллегу. В интервью Ксении Собчак Виталий Манский позволил себе резко высказаться в адрес Михалкова. Режиссер также заявил, что из бюджета ММКФ, президентом которого является Никита Сергеевич, якобы была украдена крупная сумма. Как сообщила Собчак, Никита Сергеевич не стал терпеть подобный выпад в свой адрес. Автор «Утомленных солнцем» подал иск против Манского, обвинив того в клевете. Вчера правоохранительные органы объявили подозреваемого в розыск.
«Отношение к объявлению в розыск у меня странное, — прокомментировал ситуацию документалист. — Я понятным образом отношусь к происходящему в России, и к действиям России в Украине — и то, и другое заставляет меня от нее дистанцироваться, стараться жить и работать вне задаваемого им контекста. А это, скажем так, действие как будто хочет меня втянуть обратно — и от этого я испытываю если не дискомфорт, то диссонанс… Отказываться от своих слов я, конечно, не буду», цитирует RTVI. Свидетелем по данному делу проходит Ксения Собчак. Об этом 40-летняя телеведущая рассказала в личном Telegram-канале. «Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», — написала она.
# Шоу-бизнес Михалков Никита
По материалам: z-aya

Последние новости

Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Молочников рассказал об отношениях с Варнавой
Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
Какие подержанные машины больше всего подорожали в 2022 году
Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель
Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель
Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
Чемпион UFC Конор МакГрегор стал амбассадором Tiger.Trade
Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
Как долго продлятся новые отношения Прилучного?
"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как потерял невинность
"Бабушка друга меня совратила": Прохор Шаляпин раскрыл, как
ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
ЧП: Бизнесмена нашли в багажнике автомобиля
Аллу Пугачеву ждут разборки и заговоры
Аллу Пугачеву ждут разборки и заговоры
Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов
Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих
Чулпан Хаматова расстается со своей недвижимостью в России, заявил Шахназаров
Чулпан Хаматова расстается со своей недвижимостью в России, заявил
Таисии Повалий получила предательскую премию
Таисии Повалий получила предательскую премию
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»

Топ на сегодня

"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с модой и намеками на вражду актрис
Аккаунт недели. Инстаграмы* стилистов Оливии Уайлд и Флоренс Пью — с

Еще по теме

Никита Михалков намерен посадить известного режиссера за клевету
Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете
Манский жестко прокомментировал обвинения в клевете со стороны Михалкова
Михалков обвинил Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ