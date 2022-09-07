Обидчик Никиты Михалкова заявил, что не будет отказываться от своих слов

Режиссер Никита Михалков написал заявление на своего коллегу. В интервью Ксении Собчак Виталий Манский позволил себе резко высказаться в адрес Михалкова. Режиссер также заявил, что из бюджета ММКФ, президентом которого является Никита Сергеевич, якобы была украдена крупная сумма. Как сообщила Собчак, Никита Сергеевич не стал терпеть подобный выпад в свой адрес. Автор «Утомленных солнцем» подал иск против Манского, обвинив того в клевете. Вчера правоохранительные органы объявили подозреваемого в розыск.«Отношение к объявлению в розыск у меня странное, — прокомментировал ситуацию документалист. — Я понятным образом отношусь к происходящему в России, и к действиям России в Украине — и то, и другое заставляет меня от нее дистанцироваться, стараться жить и работать вне задаваемого им контекста. А это, скажем так, действие как будто хочет меня втянуть обратно — и от этого я испытываю если не дискомфорт, то диссонанс… Отказываться от своих слов я, конечно, не буду», цитирует RTVI. Свидетелем по данному делу проходит Ксения Собчак. Об этом 40-летняя телеведущая рассказала в личном Telegram-канале. «Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания», — написала она.