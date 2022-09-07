Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог

Недавно актер Павел Прилучный женился. Под конец лета артист огорошил всех свадьбой с Зепюр Брутян. И хоть поженились звезды еще в мае, торжество устроили в конце августа. Психолог Вероника Степанова рассказала, сколько, по ее мнению, продлится брак актеров. Психолог Вероника Степанова известна своими резкими заявлениями на предмет звездных отношений. Новым инфоповодом для нее стала свадьба главного «мажора» страны Павла Прилучного. Специалист прошлась по внешности актера, его манере говорить и действовать. Не забыла Степанова и про отношения Павла с женщинами, о которых не говорил только ленивый. Так, Вероника внимательно проанализировала то, как ведет себя звезда с новой женой и сделала неутешительные выводы. «Такие, как Павел, молниеносно делают предложения, на следующий же день. Это в их характере и темпераменте. Но в силу своей непоследовательности он потом моментально утрачивает к женщинам интерес. Сколько у него их было! Вот эта армянская жена... Тут брак продлится пару лет от силы, если не меньше. Может, через полгода расстанутся», — сказала Степанова.Эксперт утверждает, что таким людям нужна постоянная подпитка и драйв. Павел, по ее мнению, взрывной, импульсивный и нервный не только в жизни, но и с женщинами. Поэтому от него и ушла Агата, которой надоело это терпеть. Степанова считает, что Зепюр быстро надоест терпеть выходки Прилучного, и на этой почве у них начнется конфликт. «Это не просто армянская девушка из аула, это светская девушка, которая знает себе цену и не позволит с собой обращаться как-то не так. А он не сможет измениться — потому что люди не меняются. Вся эта агрессивность, распускание рук, загульность… Все это никуда не исчезло, просто приглушилось на волне влюбленности, но придет семейная скука, рутина. Ему придется искать новую музу и подпитываться от нее», — считает психолог Степанова.