Похоже, Atomic Heart не выйдет в 2022 году, о чем сообщил издатель

Вадим Карасев





Похоже, что релиз игры Atomic Heart не состоится в этом году. На данный момент разработчики официально это не подтвердили, но об этом сообщил издатель.

Как стало известно, Mundfish и Focus Home Interactive заключили соглашение об издании шутера Atomic Heart. Объявление о партнерстве также сопровождается завуалированным подтверждением задержки, в пресс-релизе говорится, что «игра, первоначально запланированная на 2022 год, теперь будет запущена в зимний сезон». Тем самым, издатель подтверждает, что релиз не состоится в 2022 году, несмотря на планы разработчиков выпустить проект в промежуток сентябрь-декабрь 2022 года. Более точную дату запуска проекта Atomic Heart обещают назвать позже.

Напомним, игра Atomic Heart сразу после релиза будет доступна в Game Pass. Проект выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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