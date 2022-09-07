Вадим Карасев

TAC: США ведут «подлую» политику на Украине, направленную на борьбу с Россией

США ведут политику на Украине, направленную на борьбу с Россией. Об этом пишет The American Conservative (TAC).

«Подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией — борьбы, в которой украинская армия заведомо не может победить, — разрушает жизни миллионов», — указывает издание. Автор материала, бывший советник министре обороны при президенте Трампе полковник Дуглас Макгрегор объясняет, что именно такое сложившееся положение дел «позволяет болотным тварям в вашингтонском болоте держаться на плаву».

6 сентября экс-глава Пентагона Уильям Перри рассказал, что конфликт между Россией и США уходит корнями в конец 1990-х годов, когда с падением СССР завершилась Холодная война. По его словам, в тот момент Вашингтон вел диалог с Москвой с позиции победителя. Перри отметил, что в свое время выступал против расширения НАТО на Восток, поскольку опасался будущей эскалации в российско-американских отношениях.

Ранее американское издание The Federalist заявило, что Вашингтон «подставил» своих граждан, оказывая беспрецедентную помощь Украине. Автор статьи, научный сотрудник «Центра обновления Америки» и бывший помощник сенатора США Майка Ли Кэтрин Томпсон предупредила, что ввязывание Соединенных Штатов в этот конфликт обернется поражением для Америки. Она выразила мнение, что поддержка Киева является контрпродуктивной, и задалась вопросом, существует ли порог, чтобы США не одобрили очередной пакет финансов и вооружений.