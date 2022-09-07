Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Польша направит ноту Германии о выплате репараций

Польша направит ноту Германии о выплате репараций

Польша направит ноту Германии о выплате репарацийЗамглавы МИД Польши Шинковский заявил о намерении направить ноту ФРГ о выплате репараций

Власти Польши рассчитывают направить Германии ноту о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, в течении года. Об этом намерении сообщил замглавы МИД республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.

«Здесь у нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка — это был долгий процесс [подготовки] отчета о военных потерях. На это ушло около пять лет», — заявил Шинковский вель Сенк.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. По мнению замминистра, отчет «является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии».

Политик подчеркнул, что ведомство, в данный момент, готовит ноту. Долго ждать этого шага, по заверению представителя МИД, не придется — нота будет направлена до конца этого года.

9 августа польский депутат Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации в течение ближайших нескольких лет. В МИД ФРГ посчитали закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят
Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят
The Witcher 3: Wild Hunt оптимизируют до Xbox Series X | S в конце года
The Witcher 3: Wild Hunt оптимизируют до Xbox Series X | S в конце
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4 фото)
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4
Назван срок окончания энергетического кризиса в Европе
Назван срок окончания энергетического кризиса в Европе
Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог
Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог
Светлана Лобода - наглая с надутыми губами, заявил Прохор Шаляпин
Светлана Лобода - наглая с надутыми губами, заявил Прохор Шаляпин
Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
Рената Литвинова шикует в Париже, рассказал Солнцев
Рената Литвинова шикует в Париже, рассказал Солнцев

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с

Еще по теме

Польша заявила о намерении добиться репараций от Германии
В МИД Польши вернулись к теме репараций и вновь требуют от Германии денег
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Качиньский: Германия не может отказать Польше в репарациях