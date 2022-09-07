Получивший пощечину Крис Рок впервые ответил Уиллу Смиту на ролик с извинениями

Вадим Карасев

Получивший пощечину Крис Рок ответил Уиллу Смиту на шестиминутный ролик с извинениями

Американский комик Крис Рок впервые публично ответил на ролик с извинениями от актера Уилла Смита, который дал ему пощечину во время церемонии вручения премии «Оскар-2022». Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что Рок прокомментировал ролик с извинениями во время своего выступления в Лондоне. «Иди ты со своим видео заложника. Это было чертовски больно. Он играл [чемпиона Мухаммеда] Али, а я даже не [боксер] Флойд Мейвезер», — заявил Рок.

Комик также назвал актера Шугом Смитом — продюсером, которого приговорили к 28 годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Крис добавил, что на следующий день после пощечины пошел на работу, и что не считает себя жертвой. По словам Рока, шутка, которую он произнес в адрес жены актера Джады Пинкетт-Смит, была «самой милой» из всех, что он когда-либо рассказывал.

Шестиминутное видеообращение с извинениями в адрес Рока Смит опубликовал в конце июля. Артист признался, что последние три месяца он работал над собой и осознал, что его поступок обидел многих людей.

В конце марта во время церемонии вручения премии «Оскар» Рок неудачно пошутил про жену Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги актера, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину.